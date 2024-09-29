https://ria.ru/20240929/pozhar-1975361329.html

В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне

В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне - РИА Новости, 29.09.2024

В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:06

2024-09-29T17:06

2024-09-29T17:45

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск. Как позднее сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса."Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975339148.html

нижегородская область

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Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области Пожар на мусорном полигоне тушат в Нижегородской области около поселка Лазарево, он начался в воскресенье, а его площадь за несколько часов выросла уже до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. 2024-09-29T17:06 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)