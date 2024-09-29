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В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне
В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне - РИА Новости, 29.09.2024
В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне
Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:06
2024-09-29T17:06
2024-09-29T17:45
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе около поселка Лазарево поступило в воскресенье в 12.43 мск. Как позднее сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области, на полигоне ТБО работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области и богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса."Площадь пожара в Нижегородской области увеличилась до 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975339148.html
нижегородская область
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РИА Новости
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Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области
Пожар на мусорном полигоне тушат в Нижегородской области около поселка Лазарево, он начался в воскресенье, а его площадь за несколько часов выросла уже до 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС.
2024-09-29T17:06
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РИА Новости
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области увеличилась площадь пожара на мусорном полигоне
Площадь пожара на свалке в Нижегородской области выросла до 10 тыс "квадратов"