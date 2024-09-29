https://ria.ru/20240929/pozhar-1975353542.html

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализовали

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализовали - РИА Новости, 29.09.2024

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализовали

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС по Алтайскому краю. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:08

2024-09-29T16:08

2024-09-29T16:23

происшествия

барнаул

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 29 сен – РИА Новости. Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС по Алтайскому краю.Ранее МЧС России в Telegram-канале сообщило, что площадь пожара в Барнауле, где горит мебельный комбинат, увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, спасатели препятствуют переходу огня на резервуары с ГСМ."Пожар на мебельном комбинате в Барнауле Алтайского края локализован на площади 6,8 тыс. кв. метров", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

барнаул

алтайский край

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2024

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Тушение крупного пожара на мебельном комбинате в Барнауле Пожар на мебельном комбинате в Барнауле локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС. 2024-09-29T16:08 true PT0M41S

Пожар на мебельном комбинате в Барнауле Мебельный комбинат на 1000 "квадратах" горит в Барнауле, огонь распространяется по 6-этажному зданию, сообщает МЧС 2024-09-29T16:08 true PT0M35S

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происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)