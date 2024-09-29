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В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар - РИА Новости, 29.09.2024
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11:02 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975324975.html
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар
Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:02
2024-09-29T11:02
происшествия
ростовская область
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. "В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь - 20 гектаров. В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнём вылетел вертолет МЧС", - написал он. Голубев уточнил, что на данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар

Губернатор Голубев: в Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале.
"В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь - 20 гектаров. В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнём вылетел вертолет МЧС", - написал он.
Голубев уточнил, что на данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
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ПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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