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В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар - РИА Новости, 29.09.2024
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар
Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:02
2024-09-29T11:02
2024-09-29T11:02
происшествия
ростовская область
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. "В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь - 20 гектаров. В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнём вылетел вертолет МЧС", - написал он. Голубев уточнил, что на данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975320598.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар
Губернатор Голубев: в Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар