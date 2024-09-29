https://ria.ru/20240929/pozhar-1975324975.html

В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар

В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар - РИА Новости, 29.09.2024

В Ростовской области из-за падения БПЛА начался лесной пожар

Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:02

2024-09-29T11:02

2024-09-29T11:02

происшествия

ростовская область

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лесной пожар на площади 20 гектаров начался в Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своём Telegram-канале. "В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь - 20 гектаров. В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнём вылетел вертолет МЧС", - написал он. Голубев уточнил, что на данный момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975320598.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии