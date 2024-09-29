https://ria.ru/20240929/obstrely-1975325713.html

ВСУ обстреляли 11 районов Белгородской области за сутки

ВСУ обстреляли 11 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 29.09.2024

ВСУ обстреляли 11 районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 50 беспилотниками, один человек погиб, восемь пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:13

2024-09-29T11:13

2024-09-29T11:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 50 беспилотниками, один человек погиб, восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов подверглись атакам со стороны Украины. ВСУ выпустили 113 снарядов и 57 беспилотников. Из восьми пострадавших мирных жителей пять были госпитализированы. За минувший день зафиксированы разрушения в 11 многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, трех соцобъектах, трех коммерческих объектах, 12 транспортных средствах, также повреждены торговые модули. "В Волоконовском районе по селу Нижние Лубянки, хуторам Плотвянка и Старый выпущены 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущены 18 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 5 БПЛА… В Краснояружском районе по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Староселье выпущены 22 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов атакованы с помощью 47 боеприпасов и 20 беспилотников. Ранены 5 мирных жителей, все госпитализированы. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 6 дронов. Ранен мирный житель. Как отметил глава региона, над Вейделевским, Чернянским районами, Губкинским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 10 беспилотников. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Крапивное, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 18 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 8 беспилотников, из которых 2 были сбиты. В городе Шебекино погиб мирный житель. Ранены двое, после оказания медицинской помощи они отпущены домой… В Яковлевском городском округе город Строитель атакован одним беспилотником", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия