ВСУ обстреляли 11 районов Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ обстреляли 11 районов Белгородской области более 50 БПЛА за сутки
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 районов Белгородской области более 50 беспилотниками, один человек погиб, восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов подверглись атакам со стороны Украины. ВСУ выпустили 113 снарядов и 57 беспилотников. Из восьми пострадавших мирных жителей пять были госпитализированы. За минувший день зафиксированы разрушения в 11 многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, трех соцобъектах, трех коммерческих объектах, 12 транспортных средствах, также повреждены торговые модули.
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"В Волоконовском районе по селу Нижние Лубянки, хуторам Плотвянка и Старый выпущены 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник… В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущены 18 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 5 БПЛА… В Краснояружском районе по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Староселье выпущены 22 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов атакованы с помощью 47 боеприпасов и 20 беспилотников. Ранены 5 мирных жителей, все госпитализированы. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 6 дронов. Ранен мирный житель. Как отметил глава региона, над Вейделевским, Чернянским районами, Губкинским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 10 беспилотников.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Крапивное, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 18 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 8 беспилотников, из которых 2 были сбиты. В городе Шебекино погиб мирный житель. Ранены двое, после оказания медицинской помощи они отпущены домой… В Яковлевском городском округе город Строитель атакован одним беспилотником", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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