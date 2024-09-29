https://ria.ru/20240929/obstrel-1975359708.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.09.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:49

2024-09-29T16:49

2024-09-29T16:49

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка шахты "Кочегарка" ранен сотрудник трамвайно-троллейбусного управления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

горловка

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горловка, иван приходько, происшествия