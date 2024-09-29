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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.09.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:49
2024-09-29T16:49
2024-09-29T16:49
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела посёлка шахты "Кочегарка" ранен сотрудник трамвайно-троллейбусного управления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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горловка, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле посёлка шахты "Кочегарка" пострадал мирный житель