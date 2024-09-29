https://ria.ru/20240929/moldavija-1975340078.html

В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах

В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах - РИА Новости, 29.09.2024

В Молдавии обвинили Санду в использовании админресурса на выборах

Кандидаты в президенты Молдавии в рамках избирательной кампании находятся в неравных условиях, поскольку баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:41

2024-09-29T13:41

2024-09-29T13:41

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КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Кандидаты в президенты Молдавии в рамках избирательной кампании находятся в неравных условиях, поскольку баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду использует админресурс, а ЦИК это игнорирует, считает оппозиционный депутат парламента Ирина Лозован в эфире телеканала GRT. "Кандидаты в президенты находятся в неравных условиях, а избирательная кампания Санду проводится с нарушениями. Агитировать за нее начали еще до официального старта кампании мэры и другие чиновники", - заявила Лозован. По ее словам, все остальные кандидаты начали избирательную кампанию 20 сентября и представили свою программу, однако только Санду решила использовать для этого административный ресурс. "Складывается ощущение, что у ЦИК закрыты глава, либо он полностью ослеп. Уже не только представители бока "Победа" говорят, но и представители других политформирований, других кандидатов. Такое впечатление, что избирком дал Санду полный карт-бланш. Одновременно наказывая за малейшие недочеты оппонентов действующего президента", - добавил депутат, отметив, что все это заставляет сомневаться в беспристрастности ЦИК. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах, евросоюз, наша партия