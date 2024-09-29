В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника
СК зафиксировал последствия детонации сбитого в Луганске БПЛА с боеприпасом
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия детонации сбитого БПЛА в Луганске, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в небе над Луганском сработала ПВО. В силовых структурах сообщили, что был сбит БПЛА с кассетным боеприпасом.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОкно здания с выбитыми стеклами у места падения БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
Окно здания с выбитыми стеклами у места падения БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
"Следователи СК России зафиксировали последствия преступлений вооружённых формирований Украины, совершённых в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. В центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно, начинённого кассетным боезарядом, его поражающие элементы повредили частные домовладения", - сообщил представитель ведомства.
Обнаруженные осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида, добавили в ведомстве.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском