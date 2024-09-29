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В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/lugansk-1975338798.html
В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника
В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024
В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника
Следователи СК России зафиксировали последствия детонации сбитого БПЛА в Луганске, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:26
2024-09-29T13:26
специальная военная операция на украине
россия
луганск
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия детонации сбитого БПЛА в Луганске, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в небе над Луганском сработала ПВО. В силовых структурах сообщили, что был сбит БПЛА с кассетным боеприпасом. "Следователи СК России зафиксировали последствия преступлений вооружённых формирований Украины, совершённых в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. В центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно, начинённого кассетным боезарядом, его поражающие элементы повредили частные домовладения", - сообщил представитель ведомства. Обнаруженные осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида, добавили в ведомстве.
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россия, луганск, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника

СК зафиксировал последствия детонации сбитого в Луганске БПЛА с боеприпасом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия детонации сбитого БПЛА в Луганске, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в небе над Луганском сработала ПВО. В силовых структурах сообщили, что был сбит БПЛА с кассетным боеприпасом.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОкно здания с выбитыми стеклами у места падения БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
Окно здания с выбитыми стеклами у места падения БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Окно здания с выбитыми стеклами у места падения БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
"Следователи СК России зафиксировали последствия преступлений вооружённых формирований Украины, совершённых в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. В центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно, начинённого кассетным боезарядом, его поражающие элементы повредили частные домовладения", - сообщил представитель ведомства.
Обнаруженные осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида, добавили в ведомстве.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО в небе над Луганском
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганскУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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