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В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника

В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника - РИА Новости, 29.09.2024

В Луганске зафиксировали последствия детонации сбитого беспилотника

Следователи СК России зафиксировали последствия детонации сбитого БПЛА в Луганске, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:26

2024-09-29T13:26

2024-09-29T13:26

специальная военная операция на украине

россия

луганск

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия детонации сбитого БПЛА в Луганске, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в небе над Луганском сработала ПВО. В силовых структурах сообщили, что был сбит БПЛА с кассетным боеприпасом. "Следователи СК России зафиксировали последствия преступлений вооружённых формирований Украины, совершённых в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. В центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно, начинённого кассетным боезарядом, его поражающие элементы повредили частные домовладения", - сообщил представитель ведомства. Обнаруженные осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида, добавили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганск, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины