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ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки - РИА Новости, 29.09.2024
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13:30 29.09.2024 (обновлено: 13:59 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kurskaya-1975339258.html
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки - РИА Новости, 29.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:30
2024-09-29T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе: танк и восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и девять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков и 9 единиц бронетехники

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе: танк и восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и девять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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