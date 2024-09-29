https://ria.ru/20240929/kurskaya-1975339258.html

ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки - РИА Новости, 29.09.2024

ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки

Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:30

2024-09-29T13:30

2024-09-29T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе: танк и восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и девять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область