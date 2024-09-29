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ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки - РИА Новости, 29.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:30
2024-09-29T13:30
2024-09-29T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за прошедшие сутки потеряли более 400 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе: танк и восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и девять автомобилей", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков и 9 единиц бронетехники