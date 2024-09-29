https://ria.ru/20240929/kurskaya--1975339736.html

С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков

С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков - РИА Новости, 29.09.2024

С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков

Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих,... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:33

2024-09-29T13:33

2024-09-29T14:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267389_0:0:1587:893_1920x0_80_0_0_2bdadd692c1f09bdf921c503d4631542.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, Киев лишился здесь 146 артиллерийских орудий, 32 пусковых установок РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шест MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф