https://ria.ru/20240929/kurskaya--1975339736.html
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков - РИА Новости, 29.09.2024
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:33
2024-09-29T13:33
2024-09-29T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267389_0:0:1587:893_1920x0_80_0_0_2bdadd692c1f09bdf921c503d4631542.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, Киев лишился здесь 146 артиллерийских орудий, 32 пусковых установок РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шест MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967267389_415:0:1482:800_1920x0_80_0_0_cd5c6081607981497124c3b68fa02881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков
МО: с начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли 18 560 боевиков и 133 танка
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ
.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, Киев лишился здесь 146 артиллерийских орудий, 32 пусковых установок РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шест MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.