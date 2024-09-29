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С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 29.09.2024 (обновлено: 14:01 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kurskaya--1975339736.html
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков - РИА Новости, 29.09.2024
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков
Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих,... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:33
2024-09-29T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, Киев лишился здесь 146 артиллерийских орудий, 32 пусковых установок РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шест MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 18 560 боевиков

МО: с начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли 18 560 боевиков и 133 танка

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за все время боевых действий на этом направлении потеряли более 18 560 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, Киев лишился здесь 146 артиллерийских орудий, 32 пусковых установок РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шест MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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