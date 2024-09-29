https://ria.ru/20240929/kursk-1975322316.html
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия - РИА Новости, 29.09.2024
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
Многоквартирный дом в Курске получил повреждения из-за внешнего воздействия, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:38
2024-09-29T10:38
2024-09-29T15:53
происшествия
жилье
курск
курская область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Многоквартирный дом в Курске получил повреждения из-за внешнего воздействия, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале. "Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения", — написал он.По информации градоначальника, никто не пострадал.Куцак уточнил, что Фонд капитального ремонта Курской области заменит повреждённые окна в квартирах. А владельцам жилых помещений выплатят компенсации для проведения ремонта.
https://ria.ru/20240929/voronezh-1975321037.html
курск
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Последствия атаки ВСУ на Курск
Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.
2024-09-29T10:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, курск, курская область
Происшествия, Жилье, Курск, Курская область
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
Мэр Куцак: многоквартирный дом в Курске пострадал из-за внешнего воздействия