https://ria.ru/20240929/kursk-1975322316.html

В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия

В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия - РИА Новости, 29.09.2024

В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия

Многоквартирный дом в Курске получил повреждения из-за внешнего воздействия, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T10:38

2024-09-29T10:38

2024-09-29T15:53

происшествия

жилье

курск

курская область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Многоквартирный дом в Курске получил повреждения из-за внешнего воздействия, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале. "Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения", — написал он.По информации градоначальника, никто не пострадал.Куцак уточнил, что Фонд капитального ремонта Курской области заменит повреждённые окна в квартирах. А владельцам жилых помещений выплатят компенсации для проведения ремонта.

https://ria.ru/20240929/voronezh-1975321037.html

курск

курская область

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Последствия атаки ВСУ на Курск Украина произвела целенаправленную атаку с использованием беспилотника на город Курск, значительные повреждения получило здание, сообщает Главное военно-следственное управление СК России. Указывается, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. 2024-09-29T10:38 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, курск, курская область