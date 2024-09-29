https://ria.ru/20240929/korrektirovki-1975328159.html
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики
Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:37
2024-09-29T11:37
2024-09-29T11:53
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украина
безопасность
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
нато
павел зарубин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.“Очевидно что, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина."Развитие ситуации требовало документального оформления, такой канонизации новых условий", - добавил пресс-секретарь российского президента.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, дмитрий песков, нато, павел зарубин
Россия, Украина, Безопасность, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Павел Зарубин
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики
Песков: корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности