https://ria.ru/20240929/korrektirovki-1975328159.html

В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики

В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики - РИА Новости, 29.09.2024

В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики

Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:37

2024-09-29T11:37

2024-09-29T11:53

россия

украина

безопасность

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

нато

павел зарубин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.“Очевидно что, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина."Развитие ситуации требовало документального оформления, такой канонизации новых условий", - добавил пресс-секретарь российского президента.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, дмитрий песков, нато, павел зарубин