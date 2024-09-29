Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 29.09.2024 (обновлено: 11:53 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/korrektirovki-1975328159.html
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики
Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:37
2024-09-29T11:53
россия
украина
безопасность
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
нато
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.“Очевидно что, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина."Развитие ситуации требовало документального оформления, такой канонизации новых условий", - добавил пресс-секретарь российского президента.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, дмитрий песков, нато, павел зарубин
Россия, Украина, Безопасность, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Павел Зарубин
В Кремле назвали причину корректировки российской ядерной политики

Песков: корректировки ядерной политики необходимы из-за нагнетания напряженности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ и участия ядерных держав в конфликте вокруг Украины на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
“Очевидно что, то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, – это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Развитие ситуации требовало документального оформления, такой канонизации новых условий", - добавил пресс-секретарь российского президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
26 сентября, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьДмитрий ПесковНАТОПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала