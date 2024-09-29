Рейтинг@Mail.ru
Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 29.09.2024 (обновлено: 11:52 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/korrektirovki-1975326762.html
Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков
Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков - РИА Новости, 29.09.2024
Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков
Корректировки в ядерную доктрину подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:22
2024-09-29T11:52
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
нато
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в ядерную доктрину подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину."Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Видео с комментарием опубликовано в его Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, нато, белоруссия
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, НАТО, Белоруссия
Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков

Песков: корректировки ядерной политики РФ готовы, сейчас они будут оформляться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в ядерную доктрину подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Видео с комментарием опубликовано в его Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
26 сентября, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинНАТОБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала