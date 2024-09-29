Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков
Песков: корректировки ядерной политики РФ готовы, сейчас они будут оформляться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в ядерную доктрину подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Видео с комментарием опубликовано в его Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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