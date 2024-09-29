https://ria.ru/20240929/korrektirovki-1975326762.html

Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков

Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков - РИА Новости, 29.09.2024

Корректировки российской ядерной политики подготовлены, сообщил Песков

Корректировки в ядерную доктрину подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:22

2024-09-29T11:22

2024-09-29T11:52

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

нато

белоруссия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Корректировки в ядерную доктрину подготовлены, сейчас они будут оформляться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину."Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Видео с комментарием опубликовано в его Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, нато, белоруссия