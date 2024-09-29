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Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Западные страны "не включают тормоза", а декларируют намерение и дальше продолжать попытки обеспечить победу Киеву в украинском конфликте, заявил... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:22
2024-09-29T11:22
2024-09-29T12:08
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Западные страны "не включают тормоза", а декларируют намерение и дальше продолжать попытки обеспечить победу Киеву в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале."Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту, они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине", - отметил Песков, комментируя участие западных государств в украинском конфликте. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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украина, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Западные страны "не включают тормоза", а декларируют намерение и дальше продолжать попытки обеспечить победу Киеву в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале
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"Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту, они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине", - отметил Песков, комментируя участие западных государств в украинском конфликте.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.