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КНДР осудила попытки США обострить ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
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01:28 29.09.2024 (обновлено: 01:49 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/kndr-1975298451.html
КНДР осудила попытки США обострить ситуацию на Украине
КНДР осудила попытки США обострить ситуацию на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
КНДР осудила попытки США обострить ситуацию на Украине
Военная помощь США Киеву представляет собой грубую ошибку, которая толкает мир к ядерной катастрофе, заявила заместитель заведующего отделом Центрального... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:28
2024-09-29T01:49
в мире
сша
украина
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военная помощь США Киеву представляет собой грубую ошибку, которая толкает мир к ядерной катастрофе, заявила заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен."Недавно США (сообщили – Прим. ред.) об очередном оказании военной помощи неонацистской марионеточной власти Украины на сумму более восьми миллиардов долларов - это грубая ошибка… Решительно осуждаю намеренные попытки США к обострению ситуации, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются… подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны", - говорится в заявлении Ким Ё Чен, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР.В заявлении отмечается, что КНДР решительно осуждает попытки США обострить ситуацию на Украине поставками оружия.В документе говорится, что США нельзя игнорировать предупреждение РФ о последствиях потенциального предоставления дальнобойных вооружений Киеву.КНДР считает, что Запад должен отказаться от Владимира Зеленского, требующего оружия для ударов вглубь РФ, чтобы предотвратить большое бедствие. Мир начал уставать от грошовой игры Зеленского, ему стоит уйти от власти для глобального мира и стабильности, заключает Ким Ё Чен.Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий.
https://ria.ru/20240928/zelenskiy-1975215040.html
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в мире, сша, украина, кндр (северная корея)
В мире, США, Украина, КНДР (Северная Корея)
КНДР осудила попытки США обострить ситуацию на Украине

КНДР осуждает попытки США обострить ситуацию на Украине поставками оружия

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Военная помощь США Киеву представляет собой грубую ошибку, которая толкает мир к ядерной катастрофе, заявила заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен.
"Недавно США (сообщили – Прим. ред.) об очередном оказании военной помощи неонацистской марионеточной власти Украины на сумму более восьми миллиардов долларов - это грубая ошибка… Решительно осуждаю намеренные попытки США к обострению ситуации, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются… подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны", - говорится в заявлении Ким Ё Чен, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР.
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В заявлении отмечается, что КНДР решительно осуждает попытки США обострить ситуацию на Украине поставками оружия.
В документе говорится, что США нельзя игнорировать предупреждение РФ о последствиях потенциального предоставления дальнобойных вооружений Киеву.
КНДР считает, что Запад должен отказаться от Владимира Зеленского, требующего оружия для ударов вглубь РФ, чтобы предотвратить большое бедствие. Мир начал уставать от грошовой игры Зеленского, ему стоит уйти от власти для глобального мира и стабильности, заключает Ким Ё Чен.
Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий.
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