https://ria.ru/20240929/izrail-1975368973.html

FT: США помешали Израилю разбомбить местонахождение Насруллы в октябре

FT: США помешали Израилю разбомбить местонахождение Насруллы в октябре - РИА Новости, 29.09.2024

FT: США помешали Израилю разбомбить местонахождение Насруллы в октябре

ВВС Израиля вскоре после нападения палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года вылетели с приказом разбомбить место, где был обнаружен лидер ливанского... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:19

2024-09-29T18:19

2024-09-29T18:19

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВВС Израиля вскоре после нападения палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года вылетели с приказом разбомбить место, где был обнаружен лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, но операция была отменена по требованию США, сообщила в воскресенье британская газета Financial Times со ссылкой на одного из израильских чиновников. "Спустя несколько дней после 7 октября израильские военные самолеты вылетели с приказом разбомбить место, где Насрулла был обнаружен разведывательным управлением Израиля АМАН. Рейд был отменен после того, как Белый дом потребовал этого от (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху", - пишет издание. Как сообщал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля в пятницу нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. В результате атаки был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября 2023 года превысило 41,5 тысячи, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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