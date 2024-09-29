https://ria.ru/20240929/izrail-1975301977.html

СМИ: США видят признаки подготовки израильского вторжения в Ливан

СМИ: США видят признаки подготовки израильского вторжения в Ливан - РИА Новости, 29.09.2024

СМИ: США видят признаки подготовки израильского вторжения в Ливан

В США видят признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:25

2024-09-29T03:25

2024-09-29T03:30

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В США видят признаки подготовки Израилем военного вторжения в Ливан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Джо Байдена и еще одного американского чиновника, при этом возможные сроки такой операции не называются. "США видят возможность ограниченного наземного вторжения в Ливан… оценка США основана на мобилизации израильских солдат и расчистке территорий в рамках возможной подготовки к началу наземного наступления", - указывает телеканал. О том, что Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане, ранее сообщал и телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя администрации США. В среду начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html

https://ria.ru/20240928/iran-1975276593.html

https://ria.ru/20240928/khezbolla-1975252863.html

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