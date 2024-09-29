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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.09.2024
В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T02:10
2024-09-29T02:10
2024-09-29T02:10
происшествия
липецкая область
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, липецкая область
Происшествия, Липецкая область
В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
ГУМЧС: в Липецкой области введен режим воздушной опасности