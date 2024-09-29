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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.09.2024

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T02:10

2024-09-29T02:10

2024-09-29T02:10

происшествия

липецкая область

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

липецкая область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецкая область