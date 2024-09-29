https://ria.ru/20240929/gosdep-1975338659.html

Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе

Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе - РИА Новости, 29.09.2024

Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:25

2024-09-29T13:25

2024-09-29T15:03

в мире

сша

россия

мария захарова

государственный департамент сша

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах Генассамблеи ООН. "В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала", — написала она.На этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280493.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, мария захарова, государственный департамент сша, оон