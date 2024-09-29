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Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе - РИА Новости, 29.09.2024
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13:25 29.09.2024 (обновлено: 15:03 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/gosdep-1975338659.html
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе - РИА Новости, 29.09.2024
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:25
2024-09-29T15:03
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах Генассамблеи ООН. "В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала", — написала она.На этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, россия, мария захарова, государственный департамент сша, оон
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Государственный департамент США, ООН
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе

Захарова: в кулуарах ООН обсуждают, что Госдеп стал бюро по раздаче боеприпасов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах Генассамблеи ООН.
«
"В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала", — написала она.
На этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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