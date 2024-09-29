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Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе - РИА Новости, 29.09.2024
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:25
2024-09-29T13:25
2024-09-29T15:03
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в Telegram-канале об оценках, которые дают американскому Госдепартаменту в кулуарах Генассамблеи ООН. "В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала", — написала она.На этой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что в него войдут боеприпасы, в том числе кассетные, для артиллерии и РСЗО HIMARS, ракеты для Javelin и противотанковые ракеты. Кроме того, Байден говорил, что решил передать Киеву дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сша, россия, мария захарова, государственный департамент сша, оон
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Государственный департамент США, ООН
Захарова раскрыла, что говорят в кулуарах ООН о Госдепе
Захарова: в кулуарах ООН обсуждают, что Госдеп стал бюро по раздаче боеприпасов