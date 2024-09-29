https://ria.ru/20240929/gorlovka-1975370382.html

При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.09.2024

При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:28

2024-09-29T18:28

2024-09-29T18:28

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Гольмовский ранен мирный житель Горловки... ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка... в посёлке шахты "Кочегарка" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

гольмовский

донецк

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горловка, гольмовский, донецк, иван приходько, происшествия