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При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.09.2024
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:28
2024-09-29T18:28
2024-09-29T18:28
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в посёлке Гольмовский ранен мирный житель Горловки... ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка... в посёлке шахты "Кочегарка" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя