https://ria.ru/20240929/frantsiya-1975334728.html

"Пугающий эпизод": во Франции забили тревогу из-за инцидента с RT

"Пугающий эпизод": во Франции забили тревогу из-за инцидента с RT - РИА Новости, 29.09.2024

"Пугающий эпизод": во Франции забили тревогу из-за инцидента с RT

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал задержание супругов в Германии из-за предполагаемого предоставления доступа к российским телеканалам... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:44

2024-09-29T12:44

2024-09-29T12:44

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал задержание супругов в Германии из-за предполагаемого предоставления доступа к российским телеканалам "еврофашизмом". Об этом он написал в социальной сети X."Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, "за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT" <…>. Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!" — написал он.Как отметил политик, супруги рискуют получить тюремный срок и большие штрафы.В пятницу немецкая таможня сообщила о задержании 37-летнего немца и его 42-летней жены с украинским гражданством из-за того, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подпавших под санкции российским телеканалам через услугу IP TV. Как уточнило ведомство, в предложение, предположительно, входили каналы "Россия 1" и RT".На фоне российской спецоперации на Украине против Москвы применили тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими медиаресурсами, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала санкций Запада против журналистов, спортсменов, представителей культуры. Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240926/moskva-1974943519.html

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