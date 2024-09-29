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В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури - РИА Новости, 29.09.2024
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17:35 29.09.2024 (обновлено: 17:43 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/elista-1975365214.html
В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури
В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури - РИА Новости, 29.09.2024
В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури
Перебои с подачей электричества наблюдаются в столице Калмыкии Элисте из-за сильного ветра и пыльной бури, сообщил заместитель мэра города Борис Кальдинов. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:35
2024-09-29T17:43
происшествия
жкх
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ВОЛГОГРАД, 29 сен — РИА Новости. Перебои с подачей электричества наблюдаются в столице Калмыкии Элисте из-за сильного ветра и пыльной бури, сообщил заместитель мэра города Борис Кальдинов. "Сегодня, 29 сентября, в городе Элиста наблюдается ухудшение погодных условий, порывы ветра до 30 метров в секунду, пылевые бури. В разных районах города происходят локальные технологический сбои в работе электросетей", - говорит Кальдинов в публикации, размещенной в Telegram-канале администрации Элисты. По его словам, специалисты устраняют последствия аварии. Кальдинов в видеоролике также попросил жителей города не выходить на улицу в непогоду.
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происшествия, жкх, элиста
Происшествия, ЖКХ, Элиста
В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури

Кальдинов: в Элисте произошел сбой в электросетях из-за ветра и пыльной бури

© Город Элиста/TelegramПоследствия сильного ветра в Элисте. 29 сентября 2024
Последствия сильного ветра в Элисте. 29 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Город Элиста/Telegram
Последствия сильного ветра в Элисте. 29 сентября 2024
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ВОЛГОГРАД, 29 сен — РИА Новости. Перебои с подачей электричества наблюдаются в столице Калмыкии Элисте из-за сильного ветра и пыльной бури, сообщил заместитель мэра города Борис Кальдинов.
"Сегодня, 29 сентября, в городе Элиста наблюдается ухудшение погодных условий, порывы ветра до 30 метров в секунду, пылевые бури. В разных районах города происходят локальные технологический сбои в работе электросетей", - говорит Кальдинов в публикации, размещенной в Telegram-канале администрации Элисты.
По его словам, специалисты устраняют последствия аварии.
Кальдинов в видеоролике также попросил жителей города не выходить на улицу в непогоду.
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