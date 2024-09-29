https://ria.ru/20240929/elista-1975365214.html

В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури

В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури - РИА Новости, 29.09.2024

В Элисте произошел сбой в электросетях из-за сильного ветра и пыльной бури

Перебои с подачей электричества наблюдаются в столице Калмыкии Элисте из-за сильного ветра и пыльной бури, сообщил заместитель мэра города Борис Кальдинов. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:35

2024-09-29T17:35

2024-09-29T17:43

происшествия

жкх

элиста

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975365667_68:0:761:390_1920x0_80_0_0_54e6e7e801271b5683250dffdea92279.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 сен — РИА Новости. Перебои с подачей электричества наблюдаются в столице Калмыкии Элисте из-за сильного ветра и пыльной бури, сообщил заместитель мэра города Борис Кальдинов. "Сегодня, 29 сентября, в городе Элиста наблюдается ухудшение погодных условий, порывы ветра до 30 метров в секунду, пылевые бури. В разных районах города происходят локальные технологический сбои в работе электросетей", - говорит Кальдинов в публикации, размещенной в Telegram-канале администрации Элисты. По его словам, специалисты устраняют последствия аварии. Кальдинов в видеоролике также попросил жителей города не выходить на улицу в непогоду.

https://ria.ru/20240701/svet-1956762014.html

элиста

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, элиста