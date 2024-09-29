https://ria.ru/20240929/bespilotnik-1975319785.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 29.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T10:10
2024-09-29T10:10
2024-09-29T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ."Около 9.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью