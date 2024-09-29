https://ria.ru/20240929/avstriya-1975378740.html

Не согласная с санкциями против России партия АПС показала лучший результат

Не согласная с санкциями против России партия АПС показала лучший результат - РИА Новости, 29.09.2024

Не согласная с санкциями против России партия АПС показала лучший результат

Выступающая против антироссийских санкций правая "Австрийская партия свободы" (АПС, нем. FPÖ), получив, по предварительным подсчетам 29,1% голосов на выборах в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T20:30

2024-09-29T20:30

2024-09-29T20:30

в мире

австрия

карл нехаммер

австрийская партия свободы

австрийская народная партия

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ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Выступающая против антироссийских санкций правая "Австрийская партия свободы" (АПС, нем. FPÖ), получив, по предварительным подсчетам 29,1% голосов на выборах в парламент республики, показала свой лучший результат за всю историю, сообщила пресс-служба партии. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. В 17.00 (18.00 мск) закрылся последний избирательный участок. По данным телеканала ORF, который через несколько минут после закрытия участков, представил предварительные результаты голосования, первое место занимает АПС, получив 29,1%, что на 13 процентных пункта больше, чем на выборах 2019 года. Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" (АНП, нем. ÖVP) занимает вторую строчку с 26,3%, это на 11,1 процентных пункта меньше, чем в 2019 году. "АПС уверенно заняла первое место на выборах в Национальный совет в это воскресенье с 29,1% голосов, это на 13% больше и, таким образом, является лучшим результатом (этой партии) за всю историю выборов", - говорится в сообщении. Отмечается, что АНП с 26,3 % показала исторически худший результат на выборах на сегодняшний день. Прошедшее в воскресенье голосование покажет, каким будет новый состав национального совета в ближайшие пять лет, какая коалиция прилет к власти, и останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240926/knaysl-1974874387.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская партия свободы, австрийская народная партия