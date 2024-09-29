https://ria.ru/20240929/avariya-1975381712.html

В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель

В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель - РИА Новости, 29.09.2024

В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель

Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T21:06

2024-09-29T21:06

2024-09-29T23:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России.По данным муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о болельщиках гандбольного клуба "Виктор".В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается. Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T21:06 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край, россия