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В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель - РИА Новости, 29.09.2024
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21:06 29.09.2024 (обновлено: 23:16 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/avariya-1975381712.html
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель - РИА Новости, 29.09.2024
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель
Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:06
2024-09-29T23:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России.По данным муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о болельщиках гандбольного клуба "Виктор".В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается. Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20240929/gruzovik-1975388656.html
краснодарский край
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Краснодарский край, Россия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель

МЧС: водитель грузовика, столкнувшегося с рейсовым автобусом на Кубани, погиб

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России.
По данным муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.
© Фото : 23 МВД/TelegramДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о болельщиках гандбольного клуба "Виктор".
В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.
В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Место ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Источник раскрыл детали ДТП с автобусом под Краснодаром
Вчера, 23:11
В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается.
Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.
© Фото : 23 МВД/TelegramДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТП с грузовиком и автобусом на КубаниКраснодарский крайРоссия
 
 
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