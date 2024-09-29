https://ria.ru/20240929/avariya-1975381712.html
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель - РИА Новости, 29.09.2024
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель
Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T21:06
2024-09-29T21:06
2024-09-29T23:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России.По данным муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о болельщиках гандбольного клуба "Виктор".В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается. Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T21:06
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани, краснодарский край, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани, Краснодарский край, Россия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб водитель
МЧС: водитель грузовика, столкнувшегося с рейсовым автобусом на Кубани, погиб
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Водитель грузовика, столкнувшегося на Кубани с рейсовым автобусом из Ставрополья, по предварительным данным, погиб, есть пострадавшие, сообщили в МЧС России
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По данным муниципального центра управления Краснодара, различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о болельщиках гандбольного клуба "Виктор".
В региональном оперштабе заявили, что шесть пострадавших доставляют в стационары медцентров, троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.
В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку, девять из них госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.
В краевом управлении МВД указали, что причиной аварии мог стать выезд водителя грузовика на встречную полосу. Его личность устанавливается.
Столкновение двух транспортных средств произошло в воскресенье в районе станицы Старокорсунской на Кубани. На месте ЧП возник пожар, сейчас его полностью ликвидировали. Местная прокуратура начала проверку.