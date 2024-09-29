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На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП
На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП - РИА Новости, 29.09.2024
На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП
В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулись грузовик и рейсовый автобус, есть пострадавшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:56
2024-09-29T20:56
2024-09-29T21:55
происшествия
краснодарский край
дтп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975380025_0:299:960:839_1920x0_80_0_0_fae6859634b45a0a7b95cdf1d663ccc2.jpg
СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулись грузовик и рейсовый автобус, есть пострадавшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."В районе станицы Старокорсунской столкнулся грузовик и рейсовый автобус. По данным краевого МЧС, пожар на месте локализовали. Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу", — говорится в нескольких публикациях.По предварительным данным, погибших в аварии нет. Количество пострадавших уточняется.Медики также оказывают необходимую помощь пострадавшим, госпитализация которых не требуется. На месте работают 12 бригад скорой помощи.
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РИА Новости
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Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
Работа МЧС на месте ДТП на Кубани
2024-09-29T20:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, краснодарский край, дтп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани
Происшествия, Краснодарский край, ДТП, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП
На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП, есть пострадавшие