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На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП

На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП - РИА Новости, 29.09.2024

На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП

В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулись грузовик и рейсовый автобус, есть пострадавшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T20:56

2024-09-29T20:56

2024-09-29T21:55

происшествия

краснодарский край

дтп

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп с грузовиком и автобусом на кубани

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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае столкнулись грузовик и рейсовый автобус, есть пострадавшие, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."В районе станицы Старокорсунской столкнулся грузовик и рейсовый автобус. По данным краевого МЧС, пожар на месте локализовали. Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу", — говорится в нескольких публикациях.По предварительным данным, погибших в аварии нет. Количество пострадавших уточняется.Медики также оказывают необходимую помощь пострадавшим, госпитализация которых не требуется. На месте работают 12 бригад скорой помощи.

краснодарский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте ДТП на Кубани Работа МЧС на месте ДТП на Кубани 2024-09-29T20:56 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, дтп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп с грузовиком и автобусом на кубани