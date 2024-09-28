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Кухарук: принят бюджет на первый этап расселения аварийного жилья - РИА Новости, 28.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:31 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/yugra-1975213011.html
Кухарук: принят бюджет на первый этап расселения аварийного жилья
Кухарук: принят бюджет на первый этап расселения аварийного жилья - РИА Новости, 28.09.2024
Кухарук: принят бюджет на первый этап расселения аварийного жилья
На заседании окружной Думы были приняты поправки в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, где... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T09:31
2024-09-28T09:31
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
россия
ханты-мансийский автономный округ
жилье
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. На заседании окружной Думы были приняты поправки в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, где предусмотрено 6,6 миллиарда рублей, чтобы приступить к первому этапу расселения аварийного жилья, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели."Несмотря на то, что Югра завершила мероприятия, связанные с расселением аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сегодня есть большой объем жилья, которое было признано или имеет такой статус уже после января 2017 года", - сообщил Кухарук.Губернатор сообщил, что утверждена региональная адресная программа, куда вошли те дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года."Общая площадь такого аварийного жилья составляет порядка 700 тысяч квадратных метров. И мы уже сегодня вместе с нашими муниципалами вместе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сформировали план мероприятий и программу, которая оценивается в сумму порядка 80 миллиардов рублей, которые необходимы для того, чтобы в течение нескольких лет расселить тот фонд, который вошел в эту программу", - рассказал Кухарук.Губернатор отметил, что в ряде муниципалитетов уже построены дома, готовые принять жильцов уже в 2024 году."Сегодня это не только возможность людям улучшить свои жилищные условия, но в том числе и правильный вектор, правильная ориентация для наших предпринимателей-застройщиков. Они уже готовы вкладываться в проектирование и строительство новых объектов жилья, в том числе и на тех территориях, где коммерческий спрос на новое жилье практически отсутствует, ориентируясь на запросы со стороны региона, муниципалитетов в рамках реализации этой программы", - подчеркнул Кухарук.Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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руслан кухарук, россия, ханты-мансийский автономный округ, жилье
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Руслан Кухарук, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Жилье

Кухарук: принят бюджет на первый этап расселения аварийного жилья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАварийное жилье
Аварийное жилье - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. На заседании окружной Думы были приняты поправки в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, где предусмотрено 6,6 миллиарда рублей, чтобы приступить к первому этапу расселения аварийного жилья, сообщил РИА Новости губернатор региона Руслан Кухарук.
Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели.
«
"Несмотря на то, что Югра завершила мероприятия, связанные с расселением аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сегодня есть большой объем жилья, которое было признано или имеет такой статус уже после января 2017 года", - сообщил Кухарук.
Губернатор сообщил, что утверждена региональная адресная программа, куда вошли те дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.
"Общая площадь такого аварийного жилья составляет порядка 700 тысяч квадратных метров. И мы уже сегодня вместе с нашими муниципалами вместе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сформировали план мероприятий и программу, которая оценивается в сумму порядка 80 миллиардов рублей, которые необходимы для того, чтобы в течение нескольких лет расселить тот фонд, который вошел в эту программу", - рассказал Кухарук.
Губернатор отметил, что в ряде муниципалитетов уже построены дома, готовые принять жильцов уже в 2024 году.
«
"Сегодня это не только возможность людям улучшить свои жилищные условия, но в том числе и правильный вектор, правильная ориентация для наших предпринимателей-застройщиков. Они уже готовы вкладываться в проектирование и строительство новых объектов жилья, в том числе и на тех территориях, где коммерческий спрос на новое жилье практически отсутствует, ориентируясь на запросы со стороны региона, муниципалитетов в рамках реализации этой программы", - подчеркнул Кухарук.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) – крупнейшая дискуссионная площадка международного уровня в России для обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, определения основных направлений развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
В форуме принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРуслан КухарукРоссияХанты-Мансийский автономный округЖилье
 
 
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