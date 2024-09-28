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Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:40

2024-09-28T18:40

2024-09-28T18:40

происшествия

махачкала

ставропольский край

россия

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "У наших соседей в Дагестане сегодня день траура. Он объявлен после унесшего жизни людей взрыва на автозаправке в Махачкале. От ставропольцев выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и стойкости всем семьям, которых коснулась трагедия. Готовы оказать помощь нашему соседнему региону, если в ней будет необходимость", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

махачкала

ставропольский край

россия

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T18:40 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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