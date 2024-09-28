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Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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18:40 28.09.2024
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Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане
Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:40
2024-09-28T18:40
происшествия
махачкала
ставропольский край
россия
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем. "У наших соседей в Дагестане сегодня день траура. Он объявлен после унесшего жизни людей взрыва на автозаправке в Махачкале. От ставропольцев выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и стойкости всем семьям, которых коснулась трагедия. Готовы оказать помощь нашему соседнему региону, если в ней будет необходимость", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, махачкала, ставропольский край, россия, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане
ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.
2024-09-28T18:40
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Губернатор Ставрополья выразил соболезнования после взрыва в Дагестане

Владимиров выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости
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Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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ПЯТИГОРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.
В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС РФ, в результате погибли 13 человек, среди них есть двое детей, еще 11 человек пострадали. Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали в субботу днем.
"У наших соседей в Дагестане сегодня день траура. Он объявлен после унесшего жизни людей взрыва на автозаправке в Махачкале. От ставропольцев выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и стойкости всем семьям, которых коснулась трагедия. Готовы оказать помощь нашему соседнему региону, если в ней будет необходимость", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияМахачкалаСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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