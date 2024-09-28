https://ria.ru/20240928/obstrel-1975269146.html

При артиллерийском обстреле белгородского села пострадали два человека

При артиллерийском обстреле белгородского села пострадали два человека - РИА Новости, 28.09.2024

При артиллерийском обстреле белгородского села пострадали два человека

Две мирные жительницы пострадали при артиллерийском обстреле ВСУ белгородского села Петровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:11

2024-09-28T19:11

2024-09-28T19:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при артиллерийском обстреле ВСУ белгородского села Петровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ атаковали ещё три населённых пункта нашей области. Ранены два мирных жителя. В Белгородском районе село Петровка подверглось артиллерийскому обстрелу. У одной женщины минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног, у второй - минно-взрывная травма. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.По данным губернатора, в четырех частных домах выбиты окна, посечены заборы и кровли, повреждены гараж и легковой автомобиль.В селе Муром Шебекинского городского округа, по словам Гладкова, после атаки беспилотника на территории двух домовладений посечены заборы. В результате ещё одной атаки БПЛА повреждён гараж."В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля торговых модулей на территории рынка. Информация о последствиях уточняется", - добавил он.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков