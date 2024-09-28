При артиллерийском обстреле белгородского села пострадали два человека
Гладков: при артобстреле белгородского села Петровка пострадали два человека
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при артиллерийском обстреле ВСУ белгородского села Петровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ атаковали ещё три населённых пункта нашей области. Ранены два мирных жителя. В Белгородском районе село Петровка подверглось артиллерийскому обстрелу. У одной женщины минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног, у второй - минно-взрывная травма. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.
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По данным губернатора, в четырех частных домах выбиты окна, посечены заборы и кровли, повреждены гараж и легковой автомобиль.
В селе Муром Шебекинского городского округа, по словам Гладкова, после атаки беспилотника на территории двух домовладений посечены заборы. В результате ещё одной атаки БПЛА повреждён гараж.
"В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля торговых модулей на территории рынка. Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
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