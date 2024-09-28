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В Израиле заявили о ликвидации одного из членов разведуправления "Хезболлы"
В Израиле заявили о ликвидации одного из членов разведуправления "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
В Израиле заявили о ликвидации одного из членов разведуправления "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает в Telegram-канале, что в субботу во время удара по Бейруту ликвидировала одного из высокопоставленных членов... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:31
2024-09-28T19:31
2024-09-28T19:37
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает в Telegram-канале, что в субботу во время удара по Бейруту ликвидировала одного из высокопоставленных членов разведуправления ливанского движения "Хезболлах"."ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного террориста из разведывательной структуры "Хезболлах"... нанеся удар в районе Дахия в Бейруте", - говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о Хассане Халиле Яссине, который, как утверждается, возглавлял отдел, отвечавший за идентификацию гражданских и военных целей на северной границе и в глубине территории Израиля.
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут
В Израиле заявили о ликвидации одного из членов разведуправления "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного члена разведки "Хезболлы"