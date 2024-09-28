https://ria.ru/20240928/initsiativa-1975279940.html

Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине - РИА Новости, 28.09.2024

Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Швейцария приветствует и поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, поскольку она основана на ценностях ООН, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T20:52

2024-09-28T20:52

2024-09-28T21:05

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ЖЕНЕВА, 28 сен — РИА Новости. Швейцария приветствует и поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, поскольку она основана на ценностях ООН, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса."Учитывая, что инициатива, разработанная китайцами и бразильцами, теперь модифицирована с учетом ценностей ООН, конкретные дипломатические усилия, организованные китайско-бразильской группой, могут представлять для нас интерес. Швейцария поддерживает все мирные инициативы, соответствующие духу Бюргенштока. Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира", - сказал Бидо.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

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