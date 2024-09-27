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Зеленский покинул башню Трампа - РИА Новости, 28.09.2024
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18:23 27.09.2024 (обновлено: 02:13 28.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975151838.html
Зеленский покинул башню Трампа
Зеленский покинул башню Трампа - РИА Новости, 28.09.2024
Зеленский покинул башню Трампа
Встреча Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-27T18:23
2024-09-28T02:13
в мире
сша
нью-йорк (город)
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между республиканским кандидатом на пост президента США и Зеленским заняли около одного часа. На встрече с Зеленским Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье. Республиканец также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента. По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html
https://ria.ru/20240927/zelenskij-1975021881.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский покинул башню Трампа

Переговоры Трампа и Зеленского в Нью-Йорке продлились около часа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между республиканским кандидатом на пост президента США и Зеленским заняли около одного часа.
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В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому
Вчера, 14:52
На встрече с Зеленским Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье.
Республиканец также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом, сообщил CNN
Вчера, 11:38
Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента. По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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