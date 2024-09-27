Зеленский покинул башню Трампа
Переговоры Трампа и Зеленского в Нью-Йорке продлились около часа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече с Зеленским Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.
Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье.
Республиканец также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента. По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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