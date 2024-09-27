https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975151838.html

Зеленский покинул башню Трампа

Зеленский покинул башню Трампа - РИА Новости, 28.09.2024

Зеленский покинул башню Трампа

Встреча Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-27T18:23

2024-09-27T18:23

2024-09-28T02:13

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продлилась около часа, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между республиканским кандидатом на пост президента США и Зеленским заняли около одного часа. На встрече с Зеленским Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье. Республиканец также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента. По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html

https://ria.ru/20240927/zelenskij-1975021881.html

https://ria.ru/20240927/ekspert-1975016372.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), украина, владимир зеленский, дональд трамп