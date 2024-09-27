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Зеленского послали - РИА Новости, 27.09.2024
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08:00 27.09.2024 (обновлено: 17:46 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
Зеленского послали
Зеленского послали - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленского послали
Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:00
2024-09-27T17:46
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Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала народная украинская песня о безответной любви: "Тарас окончен, гаснет свет и многоточий больше нет…" Зеленский, шмыгая носом, угрюмо смотрел в затемненное пуленепробиваемое стекло и исступленно думал о том, почему на предложение руки, сердца и "плана победы" ему вежливо, но твердо показали на дверь и на прощание вручили гарбуз.В самом деле, почему?Все шло четко по плану. Задолго до визита просроченного президента в США как на работу ездили официальные лица с Банковой, местные группы поддержки из американских сенаторов сновали по высоким кабинетам, PR-агентства и карманные СМИ ежедневно готовили публику к "исторической" встрече, где Украине однозначно дадут все и разрешат все, включая удары по России дальнобойным западным оружием, а лидеры стран — главных союзников США прямым текстом давали понять, что они на все давно согласны и только ждут отмашки.Особым образом готовилась обработка самого Байдена. Из каждого израильского пейджера звучали увещевания, угрозы и лесть: "Визит Зеленского — последний шанс выиграть войну", "Если Байден снимет ограничения, он войдет в историю", "Весь мир смотрит на Байдена и США", "Для победы у Украины нет ни сил, ни средств, одна надежда — на лидера свободного мира" — и все в подобном ключе. У Зеленского и "его людей" в окружении Байдена не было сомнений, что после такого нейропрограммирования Байден просто не сможет посмотреть на "план победы" и сказать нет.И как можно отказаться от такого хорошего и рабочего плана? Ведь в нем каждый пункт — это гарантия победы над Путиным:По словам очевидцев, когда Байден с Харрис прочитали данный "план победы" Зеленского, у старины Джо задымились перфокарты, а от смеха Камалы сбежалась вся Секретная служба.Приняв валидол и попив водички, Байден все же взял себя в руки и заявил журналистам, что запах дыма им показался и он "полон решимости обеспечить Украину всем необходимым" — и вообще, "Россия не победит, а Украина победит". Харрис, с трудом сделав серьезное лицо, сообщила, что "ее поддержка Украины остается непоколебимой" и "мы продолжим передавать военную помощь Украине, чтобы она добивалась успеха".Когда же Зеленский в самолете открыл конвертик со списком американских подарков, то, по сообщениям западных СМИ, его чуть ли не обнял Кондратий. Вместо сияющей горы оружия и денег Байден с Харрис вручили ему полудохлую мышь, покрашенную в цвет хаки:Для справки: восемь миллиардов долларов — это всего лишь семь батарей Patriot по 1,1 миллиарда, которых русские "Искандеры" обнулили уже десятки.По остальным пунктам громогласного "плана победы" — оглушительная тишина. Правда, Байден приписал, что Зеленский может использовать американские планирующие бомбы средней дальности AGM-154 JSOW. Они хоть и летят недалеко, и стоят дорого, и у самих США их мало, и вообще они не производятся с 2017 года — но сойдут.Злые языки говорят, что власти США имели несварение желудка после разъяснения президентом России обновленной ядерной доктрины России, после чего все "Штормовые тени" и "Скальпы", а вкупе с ними JASSM и ATACMS были срочно вымараны из украинского списка. По крайней мере, издание Financial Times сообщило, что "пересмотр ядерной доктрины России стал четким сигналом Западу от президента Владимира Путина".Судя по комментариям в западных СМИ, Зеленский был в ярости, что его послали — дорабатывать "план победы", но одновременно рад, что не побили ногами.Дональд Трамп, комментируя результаты "исторического" визита Зеленского в Вашингтон, сказал просто: "Украины больше нет".Возможно, это начинают понимать все больше представителей западных элит, которые удивительно быстро сообразили, что некоторые "гарантированные планы победы" равны гарантированному плану на тот свет.
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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, нато, f-16, в мире, аналитика
Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, НАТО, F-16, В мире, Аналитика

Зеленского послали

© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала народная украинская песня о безответной любви: "Тарас окончен, гаснет свет и многоточий больше нет…" Зеленский, шмыгая носом, угрюмо смотрел в затемненное пуленепробиваемое стекло и исступленно думал о том, почему на предложение руки, сердца и "плана победы" ему вежливо, но твердо показали на дверь и на прощание вручили гарбуз.
В самом деле, почему?
Все шло четко по плану. Задолго до визита просроченного президента в США как на работу ездили официальные лица с Банковой, местные группы поддержки из американских сенаторов сновали по высоким кабинетам, PR-агентства и карманные СМИ ежедневно готовили публику к "исторической" встрече, где Украине однозначно дадут все и разрешат все, включая удары по России дальнобойным западным оружием, а лидеры стран — главных союзников США прямым текстом давали понять, что они на все давно согласны и только ждут отмашки.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
СМИ: республиканцы сочли визит Зеленского на завод в Пенсильвании ошибкой
Вчера, 07:00
Особым образом готовилась обработка самого Байдена. Из каждого израильского пейджера звучали увещевания, угрозы и лесть: "Визит Зеленского — последний шанс выиграть войну", "Если Байден снимет ограничения, он войдет в историю", "Весь мир смотрит на Байдена и США", "Для победы у Украины нет ни сил, ни средств, одна надежда — на лидера свободного мира" — и все в подобном ключе. У Зеленского и "его людей" в окружении Байдена не было сомнений, что после такого нейропрограммирования Байден просто не сможет посмотреть на "план победы" и сказать нет.
И как можно отказаться от такого хорошего и рабочего плана? Ведь в нем каждый пункт — это гарантия победы над Путиным:
  • Немедленное предоставление Украине членства в НАТО или аналогичные гарантии безопасности;
  • Для начала 500 миллиардов долларов наличными, но можно безналом;
  • Немедленное исполнение любых заявок на любой объем военной техники, оружия и боеприпасов;
  • Резкое усиление давления на Россию по всем направлениям для "принуждения к миру", включая "глобальный" пакет новых санкций;
  • Отказ от любых вариантов мира, предусматривающих территориальные уступки со стороны Украины;
  • Разрешение на неограниченное использование западных ракет большой дальности для ударов вглубь территории России, а также сами эти ракеты в максимальном количестве;
  • Минимум 25 батарей ЗРК Patriot с полным боекомплектом;
  • И еще по мелочи.
По словам очевидцев, когда Байден с Харрис прочитали данный "план победы" Зеленского, у старины Джо задымились перфокарты, а от смеха Камалы сбежалась вся Секретная служба.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Антонов призвал власти США "опомниться" на фоне визита Зеленского
Вчера, 03:25
Приняв валидол и попив водички, Байден все же взял себя в руки и заявил журналистам, что запах дыма им показался и он "полон решимости обеспечить Украину всем необходимым" — и вообще, "Россия не победит, а Украина победит". Харрис, с трудом сделав серьезное лицо, сообщила, что "ее поддержка Украины остается непоколебимой" и "мы продолжим передавать военную помощь Украине, чтобы она добивалась успеха".
Когда же Зеленский в самолете открыл конвертик со списком американских подарков, то, по сообщениям западных СМИ, его чуть ли не обнял Кондратий. Вместо сияющей горы оружия и денег Байден с Харрис вручили ему полудохлую мышь, покрашенную в цвет хаки:
  • Восемь миллиардов долларов (и то частями), из которых чуть ли не половина останется у американского ВПК;
  • Одна (!) батарея Patriot;
  • Какое-то количество средств ПВО, бронетехники, дронов и боеприпасов;
  • Обещание как следует уже в этот раз натренировать для полетов на F-16 целых 18 украинских летчиков.
Для справки: восемь миллиардов долларов — это всего лишь семь батарей Patriot по 1,1 миллиарда, которых русские "Искандеры" обнулили уже десятки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке
Вчера, 00:29
По остальным пунктам громогласного "плана победы" — оглушительная тишина. Правда, Байден приписал, что Зеленский может использовать американские планирующие бомбы средней дальности AGM-154 JSOW. Они хоть и летят недалеко, и стоят дорого, и у самих США их мало, и вообще они не производятся с 2017 года — но сойдут.
Злые языки говорят, что власти США имели несварение желудка после разъяснения президентом России обновленной ядерной доктрины России, после чего все "Штормовые тени" и "Скальпы", а вкупе с ними JASSM и ATACMS были срочно вымараны из украинского списка. По крайней мере, издание Financial Times сообщило, что "пересмотр ядерной доктрины России стал четким сигналом Западу от президента Владимира Путина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Не стоило доводить". В США раскрыли, что задумал Зеленский против России
26 сентября, 20:03
Судя по комментариям в западных СМИ, Зеленский был в ярости, что его послали — дорабатывать "план победы", но одновременно рад, что не побили ногами.
Дональд Трамп, комментируя результаты "исторического" визита Зеленского в Вашингтон, сказал просто: "Украины больше нет".
Возможно, это начинают понимать все больше представителей западных элит, которые удивительно быстро сообразили, что некоторые "гарантированные планы победы" равны гарантированному плану на тот свет.
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Ведет к поражению". СМИ предупредили Зеленского об опасной угрозе Украине
26 сентября, 17:01
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАНАТОF-16В миреАналитика
 
 
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