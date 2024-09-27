https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

Зеленского послали

Зеленского послали - РИА Новости, 27.09.2024

Зеленского послали

Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:00

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Когда после встречи Зеленского с Байденом и Харрис цепочка черных лимузинов с киевской делегацией тронулась от Белого дома, над Вашингтоном незримо зазвучала народная украинская песня о безответной любви: "Тарас окончен, гаснет свет и многоточий больше нет…" Зеленский, шмыгая носом, угрюмо смотрел в затемненное пуленепробиваемое стекло и исступленно думал о том, почему на предложение руки, сердца и "плана победы" ему вежливо, но твердо показали на дверь и на прощание вручили гарбуз.В самом деле, почему?Все шло четко по плану. Задолго до визита просроченного президента в США как на работу ездили официальные лица с Банковой, местные группы поддержки из американских сенаторов сновали по высоким кабинетам, PR-агентства и карманные СМИ ежедневно готовили публику к "исторической" встрече, где Украине однозначно дадут все и разрешат все, включая удары по России дальнобойным западным оружием, а лидеры стран — главных союзников США прямым текстом давали понять, что они на все давно согласны и только ждут отмашки.Особым образом готовилась обработка самого Байдена. Из каждого израильского пейджера звучали увещевания, угрозы и лесть: "Визит Зеленского — последний шанс выиграть войну", "Если Байден снимет ограничения, он войдет в историю", "Весь мир смотрит на Байдена и США", "Для победы у Украины нет ни сил, ни средств, одна надежда — на лидера свободного мира" — и все в подобном ключе. У Зеленского и "его людей" в окружении Байдена не было сомнений, что после такого нейропрограммирования Байден просто не сможет посмотреть на "план победы" и сказать нет.И как можно отказаться от такого хорошего и рабочего плана? Ведь в нем каждый пункт — это гарантия победы над Путиным:По словам очевидцев, когда Байден с Харрис прочитали данный "план победы" Зеленского, у старины Джо задымились перфокарты, а от смеха Камалы сбежалась вся Секретная служба.Приняв валидол и попив водички, Байден все же взял себя в руки и заявил журналистам, что запах дыма им показался и он "полон решимости обеспечить Украину всем необходимым" — и вообще, "Россия не победит, а Украина победит". Харрис, с трудом сделав серьезное лицо, сообщила, что "ее поддержка Украины остается непоколебимой" и "мы продолжим передавать военную помощь Украине, чтобы она добивалась успеха".Когда же Зеленский в самолете открыл конвертик со списком американских подарков, то, по сообщениям западных СМИ, его чуть ли не обнял Кондратий. Вместо сияющей горы оружия и денег Байден с Харрис вручили ему полудохлую мышь, покрашенную в цвет хаки:Для справки: восемь миллиардов долларов — это всего лишь семь батарей Patriot по 1,1 миллиарда, которых русские "Искандеры" обнулили уже десятки.По остальным пунктам громогласного "плана победы" — оглушительная тишина. Правда, Байден приписал, что Зеленский может использовать американские планирующие бомбы средней дальности AGM-154 JSOW. Они хоть и летят недалеко, и стоят дорого, и у самих США их мало, и вообще они не производятся с 2017 года — но сойдут.Злые языки говорят, что власти США имели несварение желудка после разъяснения президентом России обновленной ядерной доктрины России, после чего все "Штормовые тени" и "Скальпы", а вкупе с ними JASSM и ATACMS были срочно вымараны из украинского списка. По крайней мере, издание Financial Times сообщило, что "пересмотр ядерной доктрины России стал четким сигналом Западу от президента Владимира Путина".Судя по комментариям в западных СМИ, Зеленский был в ярости, что его послали — дорабатывать "план победы", но одновременно рад, что не побили ногами.Дональд Трамп, комментируя результаты "исторического" визита Зеленского в Вашингтон, сказал просто: "Украины больше нет".Возможно, это начинают понимать все больше представителей западных элит, которые удивительно быстро сообразили, что некоторые "гарантированные планы победы" равны гарантированному плану на тот свет.

https://ria.ru/20240927/politico-1974978383.html

https://ria.ru/20240927/antonov-1974971040.html

https://ria.ru/20240927/tramp-1974964658.html

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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, нато, f-16, в мире, аналитика