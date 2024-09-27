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Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом, сообщил CNN - РИА Новости, 27.09.2024
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11:38 27.09.2024 (обновлено: 11:39 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskij-1975021881.html
Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом, сообщил CNN
Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом, сообщил CNN - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом, сообщил CNN
Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с экс-президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:38
2024-09-27T11:39
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с экс-президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN. Ранее Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором последний попросил встречу, после чего бывший американский лидер заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. "Ожидалось, что Зеленский уедет из США, но он был готов остаться на еще один день, чтобы организовать встречу (с Трампом - ред.)", - пишет телеканал со ссылкой на источник, знакомый с планами Зеленского. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом, сообщил CNN

CNN: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с экс-президентом страны Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.
Ранее Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором последний попросил встречу, после чего бывший американский лидер заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
"Ожидалось, что Зеленский уедет из США, но он был готов остаться на еще один день, чтобы организовать встречу (с Трампом - ред.)", - пишет телеканал со ссылкой на источник, знакомый с планами Зеленского.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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