Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба
Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Сигэру Исиба
© AP Photo / Eugene HoshikoСигэру Исиба
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования избрали председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он станет следующим премьер-министром страны. Трансляция голосования велась на сайте партии.
«
"Благодаря вашей поддержке я был избран на пост десятого председателя Либерально-демократической партии. Хотел бы искренне поблагодарить всех членов партии по всей стране, моих коллег-депутатов и членов комиссии по выборам за поддержку во время этой кампании", — заявил он в своей речи после объявления результатов.
Экс-премьер Японии стал новым лидером главной оппозиционной силы страны
23 сентября, 11:36
По итогам первого тура 67-летний Исиба получил 154 голоса. Его соперником во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, которая получила 181 голос.
По итогам второго тура Исиба получил 215 из 415 голосов, а Такаити — 194.
Победитель напомнил, что был назначен генеральным секретарем партии при председательстве покойного Синдзо Абэ.
«
"Тогда можно было вести свободные и открытые дискуссии, всегда действуя честно и скромно. Хочу вернуться к тем временам. Веря в народ и мужественно говоря правду, я снова хочу сделать Японию страной, где все могут улыбаться и чувствовать себя в безопасности и спокойно. Я, Сигэру Исиба, намерен посвятить себя этой задаче. Прошу вас о поддержке", — добавил новый председатель правящей партии.
Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.