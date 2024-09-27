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Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба - РИА Новости, 27.09.2024
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09:33 27.09.2024 (обновлено: 10:51 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/yaponiya-1974992424.html
Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба
Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба - РИА Новости, 27.09.2024
Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба
Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования избрали председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:33
2024-09-27T10:51
в мире
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования избрали председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он станет следующим премьер-министром страны. Трансляция голосования велась на сайте партии.&quot;Благодаря вашей поддержке я был избран на пост десятого председателя Либерально-демократической партии. Хотел бы искренне поблагодарить всех членов партии по всей стране, моих коллег-депутатов и членов комиссии по выборам за поддержку во время этой кампании&quot;, — заявил он в своей речи после объявления результатов.По итогам первого тура 67-летний Исиба получил 154 голоса. Его соперником во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, которая получила 181 голос.По итогам второго тура Исиба получил 215 из 415 голосов, а Такаити — 194.Победитель напомнил, что был назначен генеральным секретарем партии при председательстве покойного Синдзо Абэ.&quot;Тогда можно было вести свободные и открытые дискуссии, всегда действуя честно и скромно. Хочу вернуться к тем временам. Веря в народ и мужественно говоря правду, я снова хочу сделать Японию страной, где все могут улыбаться и чувствовать себя в безопасности и спокойно. Я, Сигэру Исиба, намерен посвятить себя этой задаче. Прошу вас о поддержке&quot;, — добавил новый председатель правящей партии.Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.
https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974203123.html
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в мире, япония, сигэру исиба
В мире, Япония, Сигэру Исиба
Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба

Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Сигэру Исиба

© AP Photo / Eugene HoshikoСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования избрали председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он станет следующим премьер-министром страны. Трансляция голосования велась на сайте партии.
«

"Благодаря вашей поддержке я был избран на пост десятого председателя Либерально-демократической партии. Хотел бы искренне поблагодарить всех членов партии по всей стране, моих коллег-депутатов и членов комиссии по выборам за поддержку во время этой кампании", — заявил он в своей речи после объявления результатов.

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По итогам первого тура 67-летний Исиба получил 154 голоса. Его соперником во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, которая получила 181 голос.
По итогам второго тура Исиба получил 215 из 415 голосов, а Такаити — 194.
Победитель напомнил, что был назначен генеральным секретарем партии при председательстве покойного Синдзо Абэ.
«

"Тогда можно было вести свободные и открытые дискуссии, всегда действуя честно и скромно. Хочу вернуться к тем временам. Веря в народ и мужественно говоря правду, я снова хочу сделать Японию страной, где все могут улыбаться и чувствовать себя в безопасности и спокойно. Я, Сигэру Исиба, намерен посвятить себя этой задаче. Прошу вас о поддержке", — добавил новый председатель правящей партии.

Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.
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В миреЯпонияСигэру Исиба
 
 
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