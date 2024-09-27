https://ria.ru/20240927/yaponiya-1974992424.html

Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба

Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба - РИА Новости, 27.09.2024

Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Исиба

Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования избрали председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:33

2024-09-27T09:33

2024-09-27T10:51

в мире

япония

сигэру исиба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974609884_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_f58998e2a2862a72de87c432e3bc200c.jpg

ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования избрали председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он станет следующим премьер-министром страны. Трансляция голосования велась на сайте партии."Благодаря вашей поддержке я был избран на пост десятого председателя Либерально-демократической партии. Хотел бы искренне поблагодарить всех членов партии по всей стране, моих коллег-депутатов и членов комиссии по выборам за поддержку во время этой кампании", — заявил он в своей речи после объявления результатов.По итогам первого тура 67-летний Исиба получил 154 голоса. Его соперником во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, которая получила 181 голос.По итогам второго тура Исиба получил 215 из 415 голосов, а Такаити — 194.Победитель напомнил, что был назначен генеральным секретарем партии при председательстве покойного Синдзо Абэ."Тогда можно было вести свободные и открытые дискуссии, всегда действуя честно и скромно. Хочу вернуться к тем временам. Веря в народ и мужественно говоря правду, я снова хочу сделать Японию страной, где все могут улыбаться и чувствовать себя в безопасности и спокойно. Я, Сигэру Исиба, намерен посвятить себя этой задаче. Прошу вас о поддержке", — добавил новый председатель правящей партии.Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.

https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974203123.html

https://ria.ru/20240624/ugrozy-1954953688.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, сигэру исиба