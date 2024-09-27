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Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак
Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:25
2024-09-27T13:25
2024-09-27T13:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 12 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, из них 11 калибра 155-мм производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак
ВСУ за неделю потеряли до 960 военных в зоне действий группировки "Восток"