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Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак - РИА Новости, 27.09.2024
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13:25 27.09.2024 (обновлено: 13:39 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/vostok-1975048259.html
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак
Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:25
2024-09-27T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 12 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, из них 11 калибра 155-мм производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак

ВСУ за неделю потеряли до 960 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 12 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, из них 11 калибра 155-мм производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.
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