https://ria.ru/20240927/vostok-1975048259.html

Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак

Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак - РИА Новости, 27.09.2024

Группировка "Восток" за неделю отразила 12 контратак

Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:25

2024-09-27T13:25

2024-09-27T13:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 960 военнослужащих, три танка и четыре станции РЭБ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 12 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Противник потерял до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, из них 11 калибра 155-мм производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины