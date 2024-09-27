https://ria.ru/20240927/volodin-1975014376.html

Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП

Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП - РИА Новости, 27.09.2024

Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП

Увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:05

2024-09-27T11:05

2024-09-27T11:05

общество

жилье

россия

вячеслав володин

госдума рф

снг

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее комитет Госдумы по делам СНГ одобрил увеличение до трех лет срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Поправки одобрены ко II чтению проекта о борьбе с использованием фиктивных браков для легализации в России. Изначально проектом устанавливался срок в два года. "Предложенные нормы будут способствовать предотвращению получения разрешения на временное проживание в нашей стране и вида на жительство, в том числе с целью дальнейшего вступления в гражданство РФ, путём мошеннических действий и схем", - написал Володин.Председатель Госдумы отметил, что если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это не преграда для создания семьи, союз будет только крепче и проверен временем. "По данным МВД, с 2021 года по настоящее время было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения миграционного статуса", - сообщил он. Также, по словам Володина, второй поправкой к законопроекту предлагается установить, что получить вида на жительство после усыновления ребёнка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя 3 года с момента совместного проживания или ведения хозяйства, если это будет доказано через судебные процедуры.

https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html

https://ria.ru/20240926/zakonoproekty-1974908219.html

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общество, жилье, россия, вячеслав володин, госдума рф, снг