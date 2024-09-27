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Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП - РИА Новости, 27.09.2024
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11:05 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/volodin-1975014376.html
Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП
Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП - РИА Новости, 27.09.2024
Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП
Увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:05
2024-09-27T11:05
общество
жилье
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее комитет Госдумы по делам СНГ одобрил увеличение до трех лет срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Поправки одобрены ко II чтению проекта о борьбе с использованием фиктивных браков для легализации в России. Изначально проектом устанавливался срок в два года. "Предложенные нормы будут способствовать предотвращению получения разрешения на временное проживание в нашей стране и вида на жительство, в том числе с целью дальнейшего вступления в гражданство РФ, путём мошеннических действий и схем", - написал Володин.Председатель Госдумы отметил, что если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это не преграда для создания семьи, союз будет только крепче и проверен временем. "По данным МВД, с 2021 года по настоящее время было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения миграционного статуса", - сообщил он. Также, по словам Володина, второй поправкой к законопроекту предлагается установить, что получить вида на жительство после усыновления ребёнка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя 3 года с момента совместного проживания или ведения хозяйства, если это будет доказано через судебные процедуры.
https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html
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общество, жилье, россия, вячеслав володин, госдума рф, снг
Общество, Жилье, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ
Володин рассказал, как устранить мошенничество при оформлении РВП

Володин: увеличение срока брака устранит мошенничество при оформлении РВП

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСвидетельство о браке
Свидетельство о браке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее комитет Госдумы по делам СНГ одобрил увеличение до трех лет срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Поправки одобрены ко II чтению проекта о борьбе с использованием фиктивных браков для легализации в России. Изначально проектом устанавливался срок в два года.
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"Предложенные нормы будут способствовать предотвращению получения разрешения на временное проживание в нашей стране и вида на жительство, в том числе с целью дальнейшего вступления в гражданство РФ, путём мошеннических действий и схем", - написал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это не преграда для создания семьи, союз будет только крепче и проверен временем.
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"По данным МВД, с 2021 года по настоящее время было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения миграционного статуса", - сообщил он.
Также, по словам Володина, второй поправкой к законопроекту предлагается установить, что получить вида на жительство после усыновления ребёнка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя 3 года с момента совместного проживания или ведения хозяйства, если это будет доказано через судебные процедуры.
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