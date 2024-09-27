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Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета - РИА Новости, 27.09.2024
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09:31 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/vertolet-1974992098.html
Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета
Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета - РИА Новости, 27.09.2024
Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета
К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:31
2024-09-27T09:31
происшествия
архангельская область
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8, сообщил представитель Росавиации. "К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "2-й Архангельской авиаотряд" (в 7.51 мск вылетел из аэропорта "Васьково")", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту ПСВС находятся спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) - филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Северо-Западный АПСЦ". Информация о пропаже вертолета R44 поступила в МЧС России в четверг, 26 сентября. Вертолет вылетел из населенного пункта Бычье Мезенского округа Архангельской области в населенный пункт Карандашевская Приморского округа Архангельской области. На борту вертолета находилось два человека. Вертолет не прибыл в населенный пункт Карандашевская, информация о местонахождении воздушного судна отсутствует. Началась наземная часть поисково-спасательной операции, сообщала Росавиация.
https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html
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происшествия, архангельская область, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Архангельская область, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета

Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson R44

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМи-8
Ми-8 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8, сообщил представитель Росавиации.
"К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "2-й Архангельской авиаотряд" (в 7.51 мск вылетел из аэропорта "Васьково")", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на борту ПСВС находятся спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) - филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Северо-Западный АПСЦ".
Информация о пропаже вертолета R44 поступила в МЧС России в четверг, 26 сентября. Вертолет вылетел из населенного пункта Бычье Мезенского округа Архангельской области в населенный пункт Карандашевская Приморского округа Архангельской области. На борту вертолета находилось два человека. Вертолет не прибыл в населенный пункт Карандашевская, информация о местонахождении воздушного судна отсутствует. Началась наземная часть поисково-спасательной операции, сообщала Росавиация.
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ПроисшествияАрхангельская областьРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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