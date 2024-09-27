https://ria.ru/20240927/vertolet-1974992098.html

Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета

Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета - РИА Новости, 27.09.2024

Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Архангельской области вертолета

К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:31

2024-09-27T09:31

2024-09-27T09:31

происшествия

архангельская область

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8, сообщил представитель Росавиации. "К поискам пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson R44 подключилось поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "2-й Архангельской авиаотряд" (в 7.51 мск вылетел из аэропорта "Васьково")", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту ПСВС находятся спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) - филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Северо-Западный АПСЦ". Информация о пропаже вертолета R44 поступила в МЧС России в четверг, 26 сентября. Вертолет вылетел из населенного пункта Бычье Мезенского округа Архангельской области в населенный пункт Карандашевская Приморского округа Архангельской области. На борту вертолета находилось два человека. Вертолет не прибыл в населенный пункт Карандашевская, информация о местонахождении воздушного судна отсутствует. Началась наземная часть поисково-спасательной операции, сообщала Росавиация.

https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html

https://ria.ru/20240924/ssha-1974490884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, архангельская область, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш