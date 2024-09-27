https://ria.ru/20240927/uragan-1974968149.html

Ураган "Хелен" у побережья Флориды усилился до четвертой категории

Ураган "Хелен" у побережья Флориды усилился до четвертой категории - РИА Новости, 27.09.2024

Ураган "Хелен" у побережья Флориды усилился до четвертой категории

Ураган "Хелен", приближающийся к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории, сообщает национальный центр США по наблюдению за... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T01:51

2024-09-27T01:51

2024-09-27T01:51

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен", приближающийся к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. "В настоящее время "Хелен" является чрезвычайно опасным ураганом четвертой категории. Самолет метеоразведки, исследующий "Хелен", обнаружил, что порывы ветра усилились до 215 километров в час", - говорится в заявлении в соцсети Х. В момент сводки ураган находится в 195 километрах западнее города Тампа во Флориде. По данным центра, стихия обрушится на Флориду в четверг вечером по местному времени. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html

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флорида, сша, тампа, в мире