Ураган "Хелен" у побережья Флориды усилился до четвертой категории
NHC: приближающийся к берегам Флориды "Хелен" усилился до четвертой категории
© AP PhotoУраган над северной Флоридой. Спутниковый снимок
© AP Photo
Ураган над северной Флоридой. Спутниковый снимок. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган "Хелен", приближающийся к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами.
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"В настоящее время "Хелен" является чрезвычайно опасным ураганом четвертой категории. Самолет метеоразведки, исследующий "Хелен", обнаружил, что порывы ветра усилились до 215 километров в час", - говорится в заявлении в соцсети Х.
В момент сводки ураган находится в 195 километрах западнее города Тампа во Флориде. По данным центра, стихия обрушится на Флориду в четверг вечером по местному времени.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.