https://ria.ru/20240927/ukraina-1974992250.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области и восьми регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:31

2024-09-27T09:31

2024-09-27T09:31

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области и восьми регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Она прозвучала практически одновременно – в 9.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240824/trevoga-1968260837.html

киев

киевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф