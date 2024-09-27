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Столтенберг заявил, что следовало оказывать Киеву более активную поддержку - РИА Новости, 27.09.2024
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03:45 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974971476.html
Столтенберг заявил, что следовало оказывать Киеву более активную поддержку
Столтенберг заявил, что следовало оказывать Киеву более активную поддержку - РИА Новости, 27.09.2024
Столтенберг заявил, что следовало оказывать Киеву более активную поддержку
Уходящий генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам альянса следовало оказывать Киеву более активную поддержку, это, по его мнению, могло бы... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:45
2024-09-27T03:45
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Уходящий генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам альянса следовало оказывать Киеву более активную поддержку, это, по его мнению, могло бы потенциально избежать вооруженного конфликта с РФ. "О чем бы я сожалел, так это о том, что мы не сделали больше, чтобы помочь Украине", - сказал генсек организации, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне. По его мнению, "если бы мы передали Украине больше оружия, мы не можем гарантировать исход этого, но по меньшей мере цена российского вторжения была бы выше и, может, и вовсе бы его не было". Столтенберг завершает свою работу на посту генсека НАТО, 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973719800.html
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россия, киев, украина, йенс столтенберг, марк рютте, владимир путин, нато, в мире
Россия, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, В мире
Столтенберг заявил, что следовало оказывать Киеву более активную поддержку

Столтенберг: НАТО следовало оказывать Украине более активную поддержку

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Уходящий генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам альянса следовало оказывать Киеву более активную поддержку, это, по его мнению, могло бы потенциально избежать вооруженного конфликта с РФ.
"О чем бы я сожалел, так это о том, что мы не сделали больше, чтобы помочь Украине", - сказал генсек организации, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне. По его мнению, "если бы мы передали Украине больше оружия, мы не можем гарантировать исход этого, но по меньшей мере цена российского вторжения была бы выше и, может, и вовсе бы его не было".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
19 сентября, 20:21
Столтенберг завершает свою работу на посту генсека НАТО, 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста
19 сентября, 18:24
 
РоссияКиевУкраинаЙенс СтолтенбергМарк РюттеВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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