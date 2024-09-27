https://ria.ru/20240927/turizm-1975175915.html

Сфера туризма в Тюменской области набирает обороты - Моор

Сфера туризма в Тюменской области набирает обороты - Моор - РИА Новости, 27.09.2024

Сфера туризма в Тюменской области набирает обороты - Моор

Туристическая сфера в Тюменской области активно развивается, с каждым годом регион становится более привлекательным и комфортным для отдыха, заявил глава... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:35

2024-09-27T20:35

2024-09-27T20:35

тюменская область

тюменская область

россия

александр моор

ассоциация туроператоров россии (атор)

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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Туристическая сфера в Тюменской области активно развивается, с каждым годом регион становится более привлекательным и комфортным для отдыха, заявил глава области Александр Моор. "Сегодня сфера туризма набирает обороты, прирастает новыми объектами, маршрутами и межрегиональными связями, а главное - перспективными проектами. Регион становится привлекательным, комфортным для отдыха и по итогам прошлого года вошел в топ-10 направлений по количеству поездок", - цитирует слова губернатора его пресс-служба. Он отметил, что благодаря слаженной командной и профессиональной работе всех специалистов туристической отрасли регион последовательно укрепляет статус столицы термальных вод России, раскрывает историческое наследие Сибири, что подтверждается победами в разных номинациях престижного отраслевого конкурса Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова в своем Telegram-канале к числу последних значимых достижений отрасли, в частности, отнесла рост турпотока - по данным Росстата, в 2023 году он превысил 4 миллиона человек, признание тура "В Сибирь по своей воле" лучшим в России по версии экспертного совета Минэкономразвития и АТОР, открытие этим летом самого большого в стране термального бассейна и другие проекты.

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тюменская область, россия, александр моор, ассоциация туроператоров россии (атор)