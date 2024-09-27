https://ria.ru/20240927/turisty-1974978686.html

Эксперт объяснил, почему инфляция в Турции не испугает туристов из России

Эксперт объяснил, почему инфляция в Турции не испугает туристов из России - РИА Новости, 27.09.2024

Эксперт объяснил, почему инфляция в Турции не испугает туристов из России

Российские туристы не будут "уносить ноги" из турецких курортов, несмотря на высокую инфляцию в стране, вероятны скидки со стороны турфирм, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:05

2024-09-27T07:05

2024-09-27T07:05

туризм

турция

россия

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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Российские туристы не будут "уносить ноги" из турецких курортов, несмотря на высокую инфляцию в стране, вероятны скидки со стороны турфирм, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По словам директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александра Лиры, в целом цены на отдых в Турции за год выросли на 23%. Подорожание в целом и в ресторанах в частности связано с инфляцией, ростом цен на мясо и другие продукты. "Как вы знаете, в мире наступил период инфляции, и денежно-кредитная политика, проводимая в Турции, привела к тому, что инфляция поднялась намного выше допустимого уровня. В связи с этим, поскольку рост цен в иностранной валюте за последние несколько лет значительно превысил инфляцию, хотя и нет общей привязки, когда мы смотрим на политику обменного курса, применяемую в течение последних двух лет, видно, что цены остаются высокими на валютной основе. Это, конечно, создаёт дискомфорт среди гостей, предпочитающих Турцию", - заявил собеседник агентства. По его словам, однако, учитывая качество сервиса, предлагаемого в Турции, и визовые проблемы европейских стран, выбор российских туристов снова будет за Турцией. "Возможно, в рамках договорённостей, которые будут заключены в сезон скидок, туристам удастся приехать с чуть большими скидками на туры. Но я вовсе не думаю, что российские туристы будут уносить ноги из Турции", - сказал Эрчин. Число визитов россиян в Турцию за январь-август текущего года достигло 4,6 миллиона, однако говорить, что отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, до доковидных показателей ещё далеко, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России. Там со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции сообщили, что за январь-август 2024 года страну посетили 35,8 миллиона иностранных туристов, что на 7,1% больше год к году. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции, и за 8 месяцев россияне совершили на 4,6% больше визитов, чем за аналогичный период в прошлом году.

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974764507.html

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974436050.html

турция

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