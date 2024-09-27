Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 27.09.2024 (обновлено: 19:07 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tsakhal-1975160726.html
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара - РИА Новости, 27.09.2024
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:00
2024-09-27T19:07
в мире
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907293235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee44e387ead62f442595fe8e74922f2.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара израильских ВВС, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."ЦАХАЛ проверяет, находился ли Насрулла в штабе, который подвергся нападению", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240927/khezbolla-1974978079.html
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907293235_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_35b1b833a275415d1e4ac5340d7216eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара

ЦАХАЛ проверяет был ли Насрулла в центральном штабе в момент израильского удара

© AP Photo / Hussein MallaГлава ливанской "Хезболлы" Хасан Насрулла
Глава ливанской Хезболлы Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Глава ливанской "Хезболлы" Хасан Насрулла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара израильских ВВС, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения.
"ЦАХАЛ проверяет, находился ли Насрулла в штабе, который подвергся нападению", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Хезболла" подтвердила гибель командира воздушных сил при атаке ЦАХАЛ
Вчера, 06:46
 
В миреИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала