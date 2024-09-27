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ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара - РИА Новости, 27.09.2024
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:00
2024-09-27T19:00
2024-09-27T19:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара израильских ВВС, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."ЦАХАЛ проверяет, находился ли Насрулла в штабе, который подвергся нападению", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240927/khezbolla-1974978079.html
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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара
ЦАХАЛ проверяет был ли Насрулла в центральном штабе в момент израильского удара