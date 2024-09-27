https://ria.ru/20240927/tsakhal-1975160726.html

ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара

ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара - РИА Новости, 27.09.2024

ЦАХАЛ проверяет, был ли Насрулла в штабе "Хезболла" в момент удара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:00

2024-09-27T19:00

2024-09-27T19:07

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проверяет, был ли генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара израильских ВВС, сообщил в пятницу 12-й канал израильского телевидения."ЦАХАЛ проверяет, находился ли Насрулла в штабе, который подвергся нападению", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240927/khezbolla-1974978079.html

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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024