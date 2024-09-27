https://ria.ru/20240927/tramp-1975164942.html
Трамп допустил новую встречу с Зеленским
Трамп допустил новую встречу с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп допустил новую встречу с Зеленским
Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:17
2024-09-27T19:17
2024-09-27T19:17
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ee216943723bcdc1c288315b63bcc2c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем будущем и пообещал посетить Украину. "Очень даже может состояться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Fox News, о том, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в ближайшем будущем. Кроме того, экс-президент США пообещал посетить Украину.
https://ria.ru/20240927/ekspert-1975016372.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a602d4df68f5fc141d0110c64842aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп допустил новую встречу с Зеленским
Трамп не исключил новую встречу с Зеленским и пообещал посетить Украину
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем будущем и пообещал посетить Украину.
"Очень даже может состояться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Fox News, о том, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в ближайшем будущем.
Кроме того, экс-президент США пообещал посетить Украину.