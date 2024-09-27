https://ria.ru/20240927/tramp-1975164942.html

Трамп допустил новую встречу с Зеленским

Трамп допустил новую встречу с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024

Трамп допустил новую встречу с Зеленским

Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:17

2024-09-27T19:17

2024-09-27T19:17

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем будущем и пообещал посетить Украину. "Очень даже может состояться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Fox News, о том, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в ближайшем будущем. Кроме того, экс-президент США пообещал посетить Украину.

https://ria.ru/20240927/ekspert-1975016372.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский