Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил новую встречу с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/tramp-1975164942.html
Трамп допустил новую встречу с Зеленским
Трамп допустил новую встречу с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп допустил новую встречу с Зеленским
Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:17
2024-09-27T19:17
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ee216943723bcdc1c288315b63bcc2c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем будущем и пообещал посетить Украину. "Очень даже может состояться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Fox News, о том, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в ближайшем будущем. Кроме того, экс-президент США пообещал посетить Украину.
https://ria.ru/20240927/ekspert-1975016372.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a602d4df68f5fc141d0110c64842aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп допустил новую встречу с Зеленским

Трамп не исключил новую встречу с Зеленским и пообещал посетить Украину

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем будущем и пообещал посетить Украину.
"Очень даже может состояться", - сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Fox News, о том, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в ближайшем будущем.
Кроме того, экс-президент США пообещал посетить Украину.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт
Вчера, 11:18
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала