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В Тасмании музей получил право не пускать мужчин на женскую выставку - РИА Новости, 27.09.2024
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13:52 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/tasmanija-1975053403.html
В Тасмании музей получил право не пускать мужчин на женскую выставку
В Тасмании музей получил право не пускать мужчин на женскую выставку - РИА Новости, 27.09.2024
В Тасмании музей получил право не пускать мужчин на женскую выставку
Музей старого и нового искусства Тасмании Mona в результате судебного разбирательства получил право не пускать мужчин на предназначенную для женщин выставку,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:52
2024-09-27T13:52
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Музей старого и нового искусства Тасмании Mona в результате судебного разбирательства получил право не пускать мужчин на предназначенную для женщин выставку, сообщает местный телеканал SBS News. Ранее сообщалось, что в 2023 году мужчина, которому отказали во входе на предназначенную только для женщин выставку Ladies Lounge, подал жалобу на музей в Гражданский и административный трибунал Тасмании. В апреле нынешнего года было постановлено, что создание экспозиции является дискриминацией и музею необходимо прекратить в течение 28 дней отказывать посетителям во входе в женский зал по гендерному признаку. В знак протеста музей перевесил часть картин из коллекции Пикассо в женский туалет. Как сообщает австралийское издание, в пятницу Верховный суд Тасмании отменил решение Гражданского и административного трибунала, закрепив за музеем Mona право не пускать мужчин на экспозицию Ladies Lounge на законных основаниях. "Ladies Lounge может быть рассмотрена как соглашение, которое способствует продвижению равенства с помощью предоставления той редкой возможности увидеть, каково это - быть в привилегированном положении, путем отказа мужчинам в доступе к Ladies Lounge", - приводит издание слова судьи Шейна Маршалла в ходе заседания Верховного суда Тасмании в пятницу. В своем решении судья также упомянул австралийский закон о борьбе с дискриминацией, который в определенных случаях позволяет ограничивать доступ по признаку пола. По словам Шейна Маршалла, ранее вынесший решение Гражданский и административный трибунал совершил некоторые ошибки в трактовке целей выставки Ladies Lounge и средств для их достижения. Женская выставка в музее старого и нового искусства Тасмании Mona была создана в 2020 году. На ней женщины могли наслаждаться искусством, изысканными напитками и закусками, а также вниманием мужчин-дворецких. На данный момент выставка временно закрыта.
https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942936486.html
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тасмания, в мире
Тасмания, В мире
В Тасмании музей получил право не пускать мужчин на женскую выставку

Музей Mona получил право не пускать мужчин на выставку для женщин Ladies Lounge

CC BY 2.0 / Jeff Owen / Tasmania, The Mona, museum of old & new artМузей Mona
Музей Mona - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
CC BY 2.0 / Jeff Owen / Tasmania, The Mona, museum of old & new art
Музей Mona. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Музей старого и нового искусства Тасмании Mona в результате судебного разбирательства получил право не пускать мужчин на предназначенную для женщин выставку, сообщает местный телеканал SBS News.
Ранее сообщалось, что в 2023 году мужчина, которому отказали во входе на предназначенную только для женщин выставку Ladies Lounge, подал жалобу на музей в Гражданский и административный трибунал Тасмании. В апреле нынешнего года было постановлено, что создание экспозиции является дискриминацией и музею необходимо прекратить в течение 28 дней отказывать посетителям во входе в женский зал по гендерному признаку. В знак протеста музей перевесил часть картин из коллекции Пикассо в женский туалет.
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Как сообщает австралийское издание, в пятницу Верховный суд Тасмании отменил решение Гражданского и административного трибунала, закрепив за музеем Mona право не пускать мужчин на экспозицию Ladies Lounge на законных основаниях.
«
"Ladies Lounge может быть рассмотрена как соглашение, которое способствует продвижению равенства с помощью предоставления той редкой возможности увидеть, каково это - быть в привилегированном положении, путем отказа мужчинам в доступе к Ladies Lounge", - приводит издание слова судьи Шейна Маршалла в ходе заседания Верховного суда Тасмании в пятницу.
В своем решении судья также упомянул австралийский закон о борьбе с дискриминацией, который в определенных случаях позволяет ограничивать доступ по признаку пола. По словам Шейна Маршалла, ранее вынесший решение Гражданский и административный трибунал совершил некоторые ошибки в трактовке целей выставки Ladies Lounge и средств для их достижения.
Женская выставка в музее старого и нового искусства Тасмании Mona была создана в 2020 году. На ней женщины могли наслаждаться искусством, изысканными напитками и закусками, а также вниманием мужчин-дворецких. На данный момент выставка временно закрыта.
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