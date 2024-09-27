https://ria.ru/20240927/svyaschennik-1975103783.html

Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской

Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской - РИА Новости, 27.09.2024

Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской

Праздник Крестовоздвижения, который встречают в Русской церкви 27 сентября, напоминает о начале новой эпохи в мировой истории, когда Римское государство стало... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:08

2024-09-27T16:08

2024-09-27T16:08

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россия

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иерусалим

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Праздник Крестовоздвижения, который встречают в Русской церкви 27 сентября, напоминает о начале новой эпохи в мировой истории, когда Римское государство стало христианским, что "определило лицо всей европейской цивилизации", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России. "Обретение Креста Господня было для христиан символом смены вех в истории Церкви и государства. К тому времени власти Римской империи прекратили гонения на христиан, стали к ним благорасположены, а вскоре и сама империя становится христианским государством - и Церковь это принимает. Таким образом, общество и государство декларировали намерение быть христианскими – это обстоятельство и определило лицо европейской цивилизации. Тогда началась новая эпоха в истории мира и Церкви, этот исторический период продолжался в Византии до XV века, в России – до 1917 года, в Западной Европе - до середины XX века, ведь до недавнего времени Европа тоже была христианской", - сказал отец Максим Козлов. При этом он отметил, что сейчас Россия – поликонфессиональное государство и по конституции – светское, "хотя по состоянию на 2024 год Россия намного больше понимает и принимает значимость религиозной традиции, чем это делают в Европе, или США". "В этом смысле Россия сейчас куда больше является наследницей христианской Европы, чем какая-бы то ни было другая страна в Европе", - подчеркнул протоиерей. Что касается истории праздника – это единственный двунадесятый (один из 12 главных) праздник, который не связан с историей Нового завета, добавил он. "В Русской церкви нет какого-то одного центра паломнического поклонения Кресту Господню. Крест был разделён на множество сегментов, которые находятся в мощевиках по всему миру и напоминают верующим святыни древа Креста Господня. И то, что в мире нет какого-то одного значимого фрагмента Креста Господня, что они рассеяны по всему христианскому миру, это в нынешние трудные времена – напоминание всем верующим, что мы должны хранить единство вселенского православия", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240927/krestovozdvizhenie-1815148582.html

https://ria.ru/20240925/patriarkh-1974712378.html

https://ria.ru/20240926/pary-1974954150.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, европа, иерусалим, русская православная церковь, религия