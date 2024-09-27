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Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской - РИА Новости, 27.09.2024
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Религия
 
16:08 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/svyaschennik-1975103783.html
Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской
Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской - РИА Новости, 27.09.2024
Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской
Праздник Крестовоздвижения, который встречают в Русской церкви 27 сентября, напоминает о начале новой эпохи в мировой истории, когда Римское государство стало... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:08
2024-09-27T16:08
религия
россия
европа
иерусалим
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Праздник Крестовоздвижения, который встречают в Русской церкви 27 сентября, напоминает о начале новой эпохи в мировой истории, когда Римское государство стало христианским, что "определило лицо всей европейской цивилизации", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России. "Обретение Креста Господня было для христиан символом смены вех в истории Церкви и государства. К тому времени власти Римской империи прекратили гонения на христиан, стали к ним благорасположены, а вскоре и сама империя становится христианским государством - и Церковь это принимает. Таким образом, общество и государство декларировали намерение быть христианскими – это обстоятельство и определило лицо европейской цивилизации. Тогда началась новая эпоха в истории мира и Церкви, этот исторический период продолжался в Византии до XV века, в России – до 1917 года, в Западной Европе - до середины XX века, ведь до недавнего времени Европа тоже была христианской", - сказал отец Максим Козлов. При этом он отметил, что сейчас Россия – поликонфессиональное государство и по конституции – светское, "хотя по состоянию на 2024 год Россия намного больше понимает и принимает значимость религиозной традиции, чем это делают в Европе, или США". "В этом смысле Россия сейчас куда больше является наследницей христианской Европы, чем какая-бы то ни было другая страна в Европе", - подчеркнул протоиерей. Что касается истории праздника – это единственный двунадесятый (один из 12 главных) праздник, который не связан с историей Нового завета, добавил он. "В Русской церкви нет какого-то одного центра паломнического поклонения Кресту Господню. Крест был разделён на множество сегментов, которые находятся в мощевиках по всему миру и напоминают верующим святыни древа Креста Господня. И то, что в мире нет какого-то одного значимого фрагмента Креста Господня, что они рассеяны по всему христианскому миру, это в нынешние трудные времена – напоминание всем верующим, что мы должны хранить единство вселенского православия", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240927/krestovozdvizhenie-1815148582.html
https://ria.ru/20240925/patriarkh-1974712378.html
https://ria.ru/20240926/pary-1974954150.html
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россия, европа, иерусалим, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Европа, Иерусалим, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, когда Европа перестала быть христианской

Протоиерей Козлов: до недавнего времени Европа была христианской

© Фото предоставлено главой учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом КозловымГлава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото предоставлено главой учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом Козловым
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Праздник Крестовоздвижения, который встречают в Русской церкви 27 сентября, напоминает о начале новой эпохи в мировой истории, когда Римское государство стало христианским, что "определило лицо всей европейской цивилизации", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году. Крест, на котором распяли Иисуса Христа, был утерян и позже найден в результате археологической экспедиции в Иерусалим, которую организовала в начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где в I веке был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и сочли святыней. Крест выставили (воздвигли) для поклонения верующих, что и вспоминает Церковь в этот день. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.
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"Обретение Креста Господня было для христиан символом смены вех в истории Церкви и государства. К тому времени власти Римской империи прекратили гонения на христиан, стали к ним благорасположены, а вскоре и сама империя становится христианским государством - и Церковь это принимает. Таким образом, общество и государство декларировали намерение быть христианскими – это обстоятельство и определило лицо европейской цивилизации. Тогда началась новая эпоха в истории мира и Церкви, этот исторический период продолжался в Византии до XV века, в России – до 1917 года, в Западной Европе - до середины XX века, ведь до недавнего времени Европа тоже была христианской", - сказал отец Максим Козлов.
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При этом он отметил, что сейчас Россия – поликонфессиональное государство и по конституции – светское, "хотя по состоянию на 2024 год Россия намного больше понимает и принимает значимость религиозной традиции, чем это делают в Европе, или США". "В этом смысле Россия сейчас куда больше является наследницей христианской Европы, чем какая-бы то ни было другая страна в Европе", - подчеркнул протоиерей.
Что касается истории праздника – это единственный двунадесятый (один из 12 главных) праздник, который не связан с историей Нового завета, добавил он.
"В Русской церкви нет какого-то одного центра паломнического поклонения Кресту Господню. Крест был разделён на множество сегментов, которые находятся в мощевиках по всему миру и напоминают верующим святыни древа Креста Господня. И то, что в мире нет какого-то одного значимого фрагмента Креста Господня, что они рассеяны по всему христианскому миру, это в нынешние трудные времена – напоминание всем верующим, что мы должны хранить единство вселенского православия", - заключил собеседник агентства.
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