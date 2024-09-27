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Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 военных - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 27.09.2024 (обновлено: 14:15 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/svo-1975061123.html
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 военных
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 военных - РИА Новости, 27.09.2024
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 военных
Потери Киева на курском направлении за сутки составили более 330 человек, танк, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:14
2024-09-27T14:15
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
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сво
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Потери Киева на курском направлении за сутки составили более 330 человек, танк, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ
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киев, вооруженные силы украины, россия, сша, сво
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, США, СВО
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 военных

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 330 военных и танк на курском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Потери Киева на курском направлении за сутки составили более 330 человек, танк, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ
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