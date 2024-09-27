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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 27.09.2024 (обновлено: 08:23 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/svo-1974983403.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Бойцы ВС РФ обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:22
2024-09-27T08:23
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши ребята сегодня обнаружили пункт управления БПЛА противника, выжгли его вместе с проживающими там военными противника", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что подразделения ВС РФ показывают хорошее продвижение на кореневском направлении, в Белгородской и Брянской областях ситуация стабильная. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240926/akhmat-1974726376.html
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здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ "Ахмат" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бойцы ВС РФ обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Наши ребята сегодня обнаружили пункт управления БПЛА противника, выжгли его вместе с проживающими там военными противника", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области
26 сентября, 00:26
Алаудинов добавил, что подразделения ВС РФ показывают хорошее продвижение на кореневском направлении, в Белгородской и Брянской областях ситуация стабильная.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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