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Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.09.2024
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15:33 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sud-1975084738.html
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.09.2024
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:33
2024-09-27T15:33
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Котляров* В.А., разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции… тем самым дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в документах. Он разместил видеозапись в Telegram на канале пользователя "Порнофильмы", в которой высказывался об уже назначенном ему первом штрафе за дискредитацию армии. Также музыкант обвинял российских военных в преступлениях. Отмечается, что Котляров* не присутствовал в судебном заседании и отправил туда своего представителя. Сумма штрафа не уточняется. Тверской райсуд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240923/shtraf-1974177925.html
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Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии

Суд оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова за дискредитацию армии

© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсетиВладимир Котляров (признан в РФ иноагентом)
Владимир Котляров (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : страница Владимира Котлярова в соцсети
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Котляров* В.А., разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции… тем самым дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в документах.
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Он разместил видеозапись в Telegram на канале пользователя "Порнофильмы", в которой высказывался об уже назначенном ему первом штрафе за дискредитацию армии. Также музыкант обвинял российских военных в преступлениях.
Отмечается, что Котляров* не присутствовал в судебном заседании и отправил туда своего представителя.
Сумма штрафа не уточняется.
Тверской райсуд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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