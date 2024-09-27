https://ria.ru/20240927/sud-1975084738.html
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии - РИА Новости, 27.09.2024
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:33
2024-09-27T15:33
2024-09-27T15:33
россия
украина
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974191964_0:314:1081:922_1920x0_80_0_0_421ca471eaa4a55b01291736389189fa.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Котляров* В.А., разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции… тем самым дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в документах. Он разместил видеозапись в Telegram на канале пользователя "Порнофильмы", в которой высказывался об уже назначенном ему первом штрафе за дискредитацию армии. Также музыкант обвинял российских военных в преступлениях. Отмечается, что Котляров* не присутствовал в судебном заседании и отправил туда своего представителя. Сумма штрафа не уточняется. Тверской райсуд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240923/shtraf-1974177925.html
https://ria.ru/20240904/orel-1970466743.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974191964_0:213:1081:1023_1920x0_80_0_0_63a759e175ccefd83b7a90da2f2b126f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, telegram
Россия, Украина, Telegram
Суд повторно оштрафовал вокалиста "Порнофильмов" за дискредитацию армии
Суд оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова за дискредитацию армии
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Котляров* В.А., разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к проводимой Вооруженными силами РФ
специальной военной операции… тем самым дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в документах.
Он разместил видеозапись в Telegram
на канале пользователя "Порнофильмы", в которой высказывался об уже назначенном ему первом штрафе за дискредитацию армии. Также музыкант обвинял российских военных в преступлениях.
Отмечается, что Котляров* не присутствовал в судебном заседании и отправил туда своего представителя.
Сумма штрафа не уточняется.
Тверской райсуд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины
, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента