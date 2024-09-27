https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975082394.html

Российские военные продвинулись у Часова Яра

Российские военные продвинулись у Часова Яра - РИА Новости, 27.09.2024

Российские военные продвинулись у Часова Яра

В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:20

2024-09-27T15:20

2024-09-27T15:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

угледар

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "У нас активизировалось Часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки", — сказал он.Кимаковский отметил, что противник не ожидал удара в этом месте, так как сосредоточил свои действия на Угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.Советник главы ДНР также добавил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы. Он указал, что за последние дни российские бойцы фактически перерубили ВСУ основные артерии, которые позволяли им "хоть как-то двигаться" и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль Южнодонецкого направления. "И оно, как мы видим, сыпется все", — подчеркнул Кимаковский.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240927/marinovka-1975047471.html

донецкая народная республика

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, безопасность