Российские военные продвинулись у Часова Яра
Советник Пушилина Кимаковский сообщил об удачном штурме Калиновки у Часова Яра
Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
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"У нас активизировалось Часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки", — сказал он.
Кимаковский отметил, что противник не ожидал удара в этом месте, так как сосредоточил свои действия на Угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.
Советник главы ДНР также добавил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы.
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Он указал, что за последние дни российские бойцы фактически перерубили ВСУ основные артерии, которые позволяли им "хоть как-то двигаться" и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль Южнодонецкого направления.
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"И оно, как мы видим, сыпется все", — подчеркнул Кимаковский.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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