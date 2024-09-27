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Российские военные продвинулись у Часова Яра - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 27.09.2024 (обновлено: 15:56 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975082394.html
Российские военные продвинулись у Часова Яра
Российские военные продвинулись у Часова Яра - РИА Новости, 27.09.2024
Российские военные продвинулись у Часова Яра
В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:20
2024-09-27T15:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "У нас активизировалось Часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки", — сказал он.Кимаковский отметил, что противник не ожидал удара в этом месте, так как сосредоточил свои действия на Угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.Советник главы ДНР также добавил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы. Он указал, что за последние дни российские бойцы фактически перерубили ВСУ основные артерии, которые позволяли им "хоть как-то двигаться" и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль Южнодонецкого направления. &quot;И оно, как мы видим, сыпется все&quot;, — подчеркнул Кимаковский.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974833208.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Денис Пушилин, Безопасность
Российские военные продвинулись у Часова Яра

Советник Пушилина Кимаковский сообщил об удачном штурме Калиновки у Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«
"У нас активизировалось Часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки", — сказал он.
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Кимаковский отметил, что противник не ожидал удара в этом месте, так как сосредоточил свои действия на Угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.
Советник главы ДНР также добавил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы.
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Он указал, что за последние дни российские бойцы фактически перерубили ВСУ основные артерии, которые позволяли им "хоть как-то двигаться" и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль Южнодонецкого направления.
«

"И оно, как мы видим, сыпется все", — подчеркнул Кимаковский.

Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледарДенис ПушилинБезопасность
 
 
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